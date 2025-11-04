Soledad Silveyra no se guardó nada y expresó su malestar por la falta de reconocimiento a la obra “Quién es Quién”, que viene de arrasar en la cartelera porteña.

En diálogo con el programa Mshow (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) la actriz contó cómo vive este momento y lanzó una fuerte crítica por la ausencia de nominaciones.

“Seguimos con Quién es Quién hasta el 30 y después nos vamos a Mar del Plata, nos tomamos vacaciones en el mes de diciembre, supongo que nos vamos a divertir”, adelantó la actriz y fue entonces cuando lanzó: “Fuimos olímpicamente ignorados en las nominaciones de los premios teatrales, no lo podía creer, ¿por qué?”.

Soledad Silveyra habló en Mshow (Foto: Ciudad Magazine).

“¿Para los Estrella de Mar tienen más fe? ¿Puede llegar a darse ahí?" , repreguntó el cronista y Solita contestó: “Yo siempre pienso en Brandoni, obvio, pero ser ignorados así... ni si quiera pedimos ganar pero escenografía, nombrar a Quién es Quién, no me ofende pero me llamó poderosamente la atención, ¿qué pasó, quién no nos quiere?”.

LA FIRME POSTURA DE SOLEDAD SILVEYRA SOBRE LA FICCIÓN Y EL TEATRO

En el ida y vuelta con el programa de Ciudad Magazine, Soledad Silveyra dejó en claro qué postura tiene sobre el teatro y la ficción: “No quiero hacer ficción ahora, mientras hago teatro no puedo hacer otras cosas”.

“¿Quién es quién?”, con Soledad Silveyra y Luis Brandoni

Por ahora, la actriz apuesta todo al teatro y espera que el reconocimiento llegue en la próxima temporada de premios. Mientras tanto, disfruta del éxito de “Quién es Quién” y se prepara para una nueva etapa en la costa.

