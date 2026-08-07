Lejos de bajar el tono de la pelea mediática y judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a expresarse en sus redes sociales con dos fuertes publicaciones contra su expareja y madre de sus dos hijas.

Sus mensajes llegaron pocas horas después de que resurgiera la polémica por el supuesto video en el que, según trascendió, Nora Colosimo y Wanda “manipulan a dos nenas para impedir el contacto con el padre”.

En ese contexto, el futbolista publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram, donde hizo referencia al material que salió a la luz y dejó fuertes acusaciones: “Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, comenzó escribiendo.

Y enseguida agregó: “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, expresó, en referencia al exabogado de Wanda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Sin dar nombres propios más allá de esa mención, Icardi deslizó una ironía sobre la estrategia legal de la otra parte: “Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”, lanzó.

En otro tramo del descargo, Icardi hizo foco en la influencia que, según él, tienen los adultos sobre sus hijas: “Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, escribió.

Y fue todavía más allá con una frase que muchos interpretaron como un cuestionamiento directo a la conductora: “Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, sostuvo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

Asimismo, dejó un nuevo mensaje cargado de expectativa sobre el futuro de la causa: “Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”, afirmó.

Además, recordó un informe incorporado al expediente judicial: “No me olvido el relato o informe del defensor de menores y de la licenciada sobre el comportamiento de mis hijas en 2025 estando con su madre. Creo que el juez se saltó esa página y no la leyó”, concluyó.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

El material fue desmentido por la madre de Wanda, pero este viernes Fernanda Iglesias volvió a sostener que el video existe y aseguró que lo presentará ante la Justicia: “Lo tengo que grabar en un pendrive, eso es lo que más nerviosa me pone”, afirmó la panelista de Puro Show, al revelar que entregará el archivo en el expediente judicial.

Como broche de oro, el futbolista compartió una otra historia con un sugestivo proverbio: “¿Cómo es que dice el dicho? Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, una publicación que volvió a alimentar las especulaciones sobre el destinatario de sus palabras y dejó en claro que la guerra con Wanda Nara está lejos de terminar.

Mauro Icardi: “Ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”.

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WANDA NARA DESTROZÓ A MAURO ICARDI CON UN LETAL MENSAJE SOBRE SUS HIJAS TRAS SER HABILITADO A SALIR DEL PAÍS

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar. En medio de la feroz disputa judicial que mantienen desde hace meses, la empresaria lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales pocas horas después de que la Justicia de Buenos Aires autorizara al delantero a salir del país, levantando la restricción que pesaba sobre él.

Fiel a su estilo, Wanda eligió expresarse a través de sus historias de Instagram con una publicación que no pasó inadvertida y que fue interpretada como un nuevo dardo dirigido al padre de sus hijas: “No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece”, se pudo leer en el posteo que reposteó.

Como si el mensaje no fuera suficiente, Wanda dejó en claro que respaldaba por completo el contenido de la publicación y escribió: “Me encanta esta cuenta de psicólogos y lo que comparten”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El posteo llegó en un momento especialmente delicado del conflicto judicial con Icardi, luego de que el juez resolviera habilitar al futbolista a viajar al exterior, una decisión que generó fuerte repercusión.