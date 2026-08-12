En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el frío intenso comenzará a aflojar a partir del domingo 16 de agosto de 2026, cuando las temperaturas mínimas suban y superen los dos dígitos. El ascenso seguirá la semana siguiente con máximas cercanas a los 20 °C, aunque el invierno seguirá presente.
Pronóstico y recuperación de temperatura
- Domingo 16 de agosto: Comienza la subida gradual de las marcas térmicas y las mínimas dejan atrás el frío polar extremo.
- Semana del 17 de agosto: Las temperaturas máximas se acercarán de a poco a los 20 °C por la tarde.
- Contexto estacional: El invierno en Argentina finaliza oficialmente el 22 de septiembre, por lo que todavía pueden darse días frescos o ingresos esporádicos de aire frío.