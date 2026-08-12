Lo que parecía ser una oportunidad de reconciliación terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. Luana Fernández se arrepintió de haber elegido a Danelik Galazan para volver a la casa y, apenas unas horas después del regreso de su examiga, pidió públicamente que sus seguidores la ayuden a sacarla.

La situación comenzó cuando Danelik protagonizó un fuerte gesto al enterarse de que había sido elegida por Luana para regresar al reality. La participante esperaba que la elección recayera en Sol Abraham o Pincoya, pero finalmente fue convocada nuevamente por quien alguna vez fue su amiga.

Sin embargo, la convivencia volvió a dejar al descubierto las diferencias entre ambas y Luana rápidamente entendió que la decisión podía terminar perjudicando su juego.

Foto: Captura de video de X (@laminzunza)

Luana y Danelik ya habían terminado en muy malos términos antes de la eliminación de la novia de Brian Sarmiento. Cuando Danelik dejó la casa, Luana le gritó y festejó su salida, aunque posteriormente también terminó llorando por la partida de quien había sido tan cercano.

Con su regreso, Luana buscó una especie de reconciliación y que Danelik pudiera convertirse en una aliada para potenciar su costado divertido y ayudarla a enfrentar a Sol Abraham.

Pero nada salió como esperaba. La participante descubrió que Danelik tenía otros planes para el juego y que, lejos de convertirse en su sostén, podía terminar favoreciendo justamente a la persona que Luana considera su principal rival.

Lauana Fernández y Danelik en Gran Hermano (Foto: Telefe)

Por eso, a la mañana siguiente de su regreso, Luana fue al confesionario y luego habló con el público durante el stream: “En vez de elegir a alguien que realmente iba a ser mi contención, elegí a alguien que está haciendo todo lo contrario, así que quiero que se vaya”, disparó.

Pero Luana no se quedó solamente con el pedido dentro de la casa. La participante directamente llamó a sus fanáticos a movilizarse en redes sociales para revertir su propia elección: “Pidan que entre La Maciel y que se vaya Danelik”, solicitó.

Según explicó, Danelik no estaría dispuesta a jugar de la manera que ella esperaba y se encontraría en otra sintonía dentro del reality: “Ella está en mood que no quiere pelear, no le interesa tener conflictos ni nada por el estilo, está pegada a Brian y no hace otra cosa”, cuestionó Luana.

Asimismo, Luana optó por confrontar a Danelik delante de sus compañeros: “Necesito alguien que me acompañe y no algo que me genere dudas. Si no querés jugar conmigo, prefiero que se vaya”, le planteó.

¡Qué momento!

Foto: Captura de X (@DanelikstarOK)

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ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: EL DESAGRADABLE CRUCE ENTRE SOL ABRAHAM Y LUANA FERNÁNDEZ QUE PODRÍA TERMINAR EN SANCIÓN

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus jornadas más tensas desde que comenzó el reality. Apenas un día después de la eliminación del último hombre (Matías Hanssen), las nueve participantes que continúan en competencia protagonizaron un fuerte enfrentamiento que tuvo como principales protagonistas a Sol Abraham y Luana Fernández.

La particularidad de esta edición no es menor: por primera vez en la historia internacional del formato, la casa quedó integrada exclusivamente por mujeres. Y lejos de traer calma, la nueva configuración parece haber potenciado las internas.

Todo comenzó cuando algunas participantes, entre ellas Luana y Yanina Zilli, decidieron cambiar de habitación para reorganizar los espacios. El movimiento generó un verdadero caos y rápidamente aparecieron las acusaciones cruzadas por el desorden, la limpieza y hasta el uso de prendas íntimas.

Escándalo total en Gran Hermano: el verdadero motivo de la sorpresiva expulsión de Solange Abraham (captura de Telefe)

En medio de la discusión, Sol habló con Zilli en la habitación y apuntó duramente contra Luana, sin imaginar que su compañera estaba escuchando: “Es una asquerosa, dice que quiere privacidad, que empiece por no usar mis bombachas, ya no las pienso volver a usar”, lanzó Sol.

Luana no se quedó callada y decidió enfrentarla: “¿Qué hablás? Ridícula y sucia”. Pero la respuesta de Abraham tampoco tardó en llegar: “Demasiado bajo para mí. Sos una agresiva”.

Pero el intercambio estaba lejos de terminar. Las dos continuaron cruzándose con acusaciones cada vez más picantes, mientras Mariela intentaba intervenir para bajar la tensión y evitar que la discusión siguiera escalando: “Qué envidiosa. Yo no tengo la culpa de que vos seas así y yo así”, disparó Sol. Fue entonces que Luana lanzó una frase todavía más filosa: “¿Qué? ¿Tener alguien con plata que te banque?”.

Luana Fernández en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Sin embargo, lo que generó mayor repercusión ocurrió después. A Luana no le cayó nada bien que Sol la calificara de “sucia”. Y lejos de dejar pasar el comentario, tomó una bombacha y fue hasta donde estaba Abraham, en la cocina.

“¿La sucia no serás vos? Mirá, ¿te gusta?”, le dijo mientras se acercaba con la prenda. La reacción de Sol fue inmediata: “Qué asco”. En ese momento, las cámaras de la transmisión se cortaron, por lo que los espectadores no pudieron seguir viendo qué ocurrió inmediatamente después.

Sol Abraham: “Demasiado bajo para mí. Sos una agresiva”.

Cuando regresó la transmisión, el clima parecía haberse calmado. Luana estaba conversando con Tamara Paganini, mientras Sol apareció posteriormente en el stream y también pasó por el confesionario.

Ahora queda por ver si esta estrategia le sirve para avanzar en el juego o si, por el contrario, el polémico enfrentamiento con Sol Abraham termina jugándole en contra frente al voto del público.