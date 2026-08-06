La noche en la casa de Gran Hermano Generacion Dorada tuvo uno de sus momentos más inesperados cuando Charlotte Caniggia se enteró de que había sido fulminada y quedaba automáticamente en placa y su reacción hizo reir a todos en el reaity.

El anuncio llegó de la mano de la voz oficial: “Quiero informarles algo importante. Alguien efectuó la nominación fulminante, la persona fulminada, que no podrá ser votada porque ya se encuentra en placa, es… Charlotte”.

Charlotte Caniggia en Gran Hermano (Foto: captura de eltrece).

Desconcertada, preguntó: “¿Yo? Ah, me fulminó alguien, ok. Yo no fulminé a nadie. Perfecto. Estoy fulminada. Es mi segunda vez, chicos”, lanzó entre risas y luego siguió con su catarata de frases: “Yo pensé... ‘yo no fulminé a nadie’”. “Te fulminaron a vos”, le dijeron sus compañeros y ella sentenció: “Quedé impactada”.

Charlotte Caniggia en Gran Hermano (Foto: captura de eltrece).

QUÉ DIJO CHARLOTTE SOBRE QUIÉN CREE QUE LA FULMINÓ EN GRAN HERMANO

Tras enterarse que fue fulminada, Santiago del Moro le preguntó quién creía que la había mandado a placa con esa acción y Charlotte Caniggia respondió sin dudar: “Yo creo que Sol o Pincoya, una de las dos”.

Charlotte Caniggia en Gran Hermano (Foto: captura de eltrece).

“Nunca yo te fulminé, jamás”, le dijo por su parte Pincoya y ella retrucó: “Entonces, para mí fue Sol”. A lo que Sol le contestó irónica: “Que bueno que lee el juego esta chica, Dios”. “Ay, productora ella, jura”, lanzó Charlotte y Sol cerró: “No, jugadora”.

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