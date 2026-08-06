La noche en la casa de Gran Hermano Generacion Dorada tuvo uno de sus momentos más inesperados cuando Charlotte Caniggia se enteró de que había sido fulminada y quedaba automáticamente en placa y su reacción hizo reir a todos en el reaity.
El anuncio llegó de la mano de la voz oficial: “Quiero informarles algo importante. Alguien efectuó la nominación fulminante, la persona fulminada, que no podrá ser votada porque ya se encuentra en placa, es… Charlotte”.
Desconcertada, preguntó: “¿Yo? Ah, me fulminó alguien, ok. Yo no fulminé a nadie. Perfecto. Estoy fulminada. Es mi segunda vez, chicos”, lanzó entre risas y luego siguió con su catarata de frases: “Yo pensé... ‘yo no fulminé a nadie’”. “Te fulminaron a vos”, le dijeron sus compañeros y ella sentenció: “Quedé impactada”.
QUÉ DIJO CHARLOTTE SOBRE QUIÉN CREE QUE LA FULMINÓ EN GRAN HERMANO
Tras enterarse que fue fulminada, Santiago del Moro le preguntó quién creía que la había mandado a placa con esa acción y Charlotte Caniggia respondió sin dudar: “Yo creo que Sol o Pincoya, una de las dos”.
“Nunca yo te fulminé, jamás”, le dijo por su parte Pincoya y ella retrucó: “Entonces, para mí fue Sol”. A lo que Sol le contestó irónica: “Que bueno que lee el juego esta chica, Dios”. “Ay, productora ella, jura”, lanzó Charlotte y Sol cerró: “No, jugadora”.
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