Sabrina Rojas y José Chatruc protagonizaron uno de los romances del año cuando fueron captados en marzo cenando y luego en un fogoso paseo por Punta del Este. Pero en agosto, la pareja se separó con un enigmático mensaje compartido en redes, aunque una periodista asegura que la reconciliación tendría fecha fijada.

En Infama, Cora Debarbieri mostró el coqueteo al aire de Chatruc con una cronista, y luego las insinuaciones de Sabrina Rojas en Pasó en América sobre los mensajes que intercambia con un futbolista que juega en el exterior, pero afirmó que ambos tienen una “fecha límite” para volver.

José Chatruc y Sabrina Rojas

“Yo voy a seguir con esta teoría. Lo que cuentan o lo que dicen es que esto o real o es un histeriqueo porque siguen calientes. Disculpenme el término, pero son muy sexuales”, declaró Debarbieri, mientras Karina Iavícol brindaba un dato clave para esta movida.

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“No lo entiendo, Chatruc, porque me contaron que la semana pasada en un boliche. Estaba besándola desde el cuello hasta la mano a Priscila Crivocapich”, afirmó la panelista. “Al parecer, es una información que llegó aquí a la producción de Infama. Pusieron una fecha límite Sabrina y Chatruc”, insistió Cora.

“Es una fecha límite de decir, ‘Bueno, si de acá al 25 de septiembre no encontramos ninguno de los dos nada mejor… Una pareja, ponele… nos damos una oportunidad”, afirmó la panelista. “Es una prueba de fuego. Juguemos. Si no nos gusta nada, volvemos”, completó Gonzalo Sorbo.

El romántico saludo de José Chatruc a Sabrina Rojas por su cumpleaños (Foto de Instagram)

“Y si no encuentran nada más interesante, volverían a probar como una segunda oportunidad. Ellos encuentran mucho, Chatruc y Sabrina, en algunos boliches donde suelen ir los dos. Charlan mucho. Se los ve con buena onda porque quedaron con buena relación. Pero al parecer pusieron una fecha límite para ver si se daban una nueva oportunidad”, cerró Cora Debarbieri.

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