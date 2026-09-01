José Chatruc volvió a hablar de Sabrina Rojas a pocas semanas de que ambos confirmaran su separación. El periodista deportivo participó de Bondi Live para referirse al retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, pero la charla terminó derivando hacia su vida privada y el vínculo que mantiene con la conductora.

Durante la entrevista, Chatruc contó que ya está organizando su próximo cumpleaños y reveló que tendrá un compañero especial para el festejo. “Este año festejo con Darío Barassi mi cumpleaños. En noviembre hacemos una fiesta”, adelantó.

JOSÉ CHATRUC CONTÓ SI INVITARÁ A SABRINA ROJAS A SU CUMPLEAÑOS

En medio de la conversación, el exfutbolista recordó una inesperada situación que ocurrió durante una celebración anterior y que tuvo como protagonista a quien entonces era su pareja. “El festejo anterior la vi a Sabri besándose con un hombre, estuvo con otro”, relató entre risas.

Pese a que actualmente están separados, Chatruc dejó en claro que mantiene un buen vínculo con Sabrina Rojas y confirmó que tiene intenciones de volver a compartir con ella una fecha importante.

“La voy a invitar, por supuesto que sí. No sé si querrá venir, pero le voy a hacer la invitación”, aseguró.

José Chatruc y Sabrina Rojas

LA PARTICULAR CONDICIÓN DE CHATRUC PARA SABRINA ROJAS

Sin embargo, la invitación llegó acompañada por una divertida advertencia. Recordando lo ocurrido en aquella fiesta anterior, Chatruc lanzó con humor: “Lo que sí, le prohíbo que esté con otra persona”.