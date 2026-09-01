La polémica alrededor de Tini Stoessel y sus padres terminó provocando un inesperado enfrentamiento entre Maru Botana y Carla Czudnowsky. Luego de que la periodista realizara fuertes acusaciones contra la cocinera durante su participación en LAM, Maru respondió y aseguró que iniciará acciones legales.

Todo comenzó cuando, a raíz del conflicto económico que trascendió entre Tini y su familia, volvió a mencionarse una antigua disputa vinculada con los Stoessel. En ese contexto, se recordó que Mariana Muzlera había tenido una franquicia de la cadena de Maru Botana y que aquel establecimiento quedó envuelto en una polémica luego de una denuncia por una conexión irregular de electricidad.

QUÉ DIJO CARLA CZUDNOWSKY SOBRE MARU BOTANA

El episodio fue repasado en LAM, donde Carla Czudnowsky se encontraba como panelista invitada. Allí, la periodista recordó su propia experiencia laboral con la cocinera y lanzó una serie de fuertes acusaciones.

Entre sus declaraciones, Czudnowsky sostuvo que Maru se habría negado a trabajar con Ronnie Arias por su orientación sexual y también habló sobre la manera en la que, según su versión, conseguía determinados beneficios durante su paso por Telefe.

“Cuando quería podía ser muy encantadora con los tipos... hacía como un jueguito de seducción. A lo mejor con Stoessel hacía ese mismo jueguito”, expresó la periodista al referirse al antiguo conflicto.

Maru Botana estalló contra Carla Czudnowsky y anunció que la llevará a la Justicia. Crédito: Instagram

Sus palabras rápidamente llegaron a oídos de Botana, quien no ocultó su enojo y salió a responder públicamente.

MARU BOTANA ANUNCIÓ QUE DENUNCIARÁ A CARLA CZUDNOWSKY

Consultada por Fede Flowers, Maru Botana cuestionó duramente las declaraciones de Carla Czudnowsky y apuntó contra su participación como panelista.

“No sé qué hace de panelista diciendo pavadas. Es una vergüenza”, lanzó la cocinera, visiblemente molesta por las acusaciones.

Ante las nuevas preguntas del cronista, Maru fue todavía más contundente y anticipó que el enfrentamiento podría continuar en Tribunales. “De verdad es un divague lo que está haciendo. Se va a comer una denuncia mía. La voy a denunciar”, sentenció.