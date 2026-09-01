La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando repercusiones y esta vez fue Leandro Paredes quien reveló cómo se vivió la decisión puertas adentro del plantel. En conferencia de prensa, el futbolista de Boca contó que el capitán había hablado con sus compañeros antes de disputar la final del Mundial 2026 ante España.

Según explicó Paredes, la noticia fue dolorosa pero no tomó completamente por sorpresa al grupo. Messi ya les había anticipado que aquel encuentro sería su última presentación con la camiseta de la Selección.

QUÉ LES DIJO LIONEL MESSI A SUS COMPAÑEROS ANTES DE RETIRARSE

“Tomó una decisión que no queríamos que llegue. Lo habíamos hablado muchísimo con él. Fue sincero con nosotros. La final era su último partido. Tuvimos muchas charlas, pero duele por todo lo que significa para nosotros”, reveló Paredes.

El mediocampista también destacó la huella que dejó Messi después de tantos años como referente de la Albiceleste. “Fue duro. Seguramente el legado de él va a quedar para siempre. Por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que se persiguen los sueños. Siempre queremos jugar al lado de él”, expresó.

Además, Paredes contó que prefirió darle espacio a su amigo después del anuncio y que todavía no habló personalmente con él sobre la decisión. “No le quise mandar mensaje. Entiendo lo que tiene que estar pasando. Después hablaré”, explicó.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi and Leandro Paredes during the warm up before the match REUTERS/Jeenah Moon Por: REUTERS

LEANDRO PAREDES PUSO EN DUDA SU FUTURO EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

La conferencia también dejó otra declaración inesperada. Paredes reconoció que su propia continuidad en la Selección no está garantizada y admitió que todavía no conversó con Lionel Scaloni sobre lo que vendrá.

“Va a ser difícil que siga por todo, por la suspensión también. Va a ser difícil que todo siga funcionando igual. No lo hablé con el entrenador y veremos qué decisión tome”, manifestó.

El jugador de Boca también reconoció el desafío que tendrá la Selección después de una etapa marcada por los títulos y por la presencia de Messi. “La vara está muy alta, lograr cosas importantes va a ser difícil”, sostuvo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Argentina Training - Red Bulls Academy, Morristown, New Jersey, U.S. - July 18, 2026 Argentina's Rodrigo De Paul, Lionel Messi and Leandro Paredes during training REUTERS/Agustin Marcarian Por: REUTERS

PAREDES SE ENFOCA EN EL PRESENTE DE BOCA

Mientras define su futuro con la Albiceleste, Paredes también puso la mirada en Boca y en el partido frente a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

“Es un rival que está jugando muy bien. El margen de error tiene que ser mínimo, porque nos jugamos la clasificación. Hay que estar concentrados al 100%”, analizó.

Finalmente, dejó en claro la exigencia que representa vestir la camiseta xeneize: “Tenemos la obligación de competir, somos el equipo más grande del país y lo estamos haciendo muy bien”, concluyó.