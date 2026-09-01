En medio de una fuerte puja por los bienes de Tini Stoessel, Yanina Latorre reveló cómo son las negociaciones de la cantante con sus padres y lanzó un dato estremecedor: Mariana Muzlera podría quedarse con el 85 por ciento de la fortuna de 70 millones de dólares.

Yanina aseguró que no fue el supuesto prenupcial que le pidieron firmar a Tini antes de la boa con De Paul lo que detonó la relación con sus padres, sino que la cantante le había adelantado a Alejandro Stoessel “que quería seguir trabajando sola”. “Él le dijo que sí, pero entendió que él iba a seguir manejando la parte financiera que está todo a nombre de él”, señaló, antes de dar un dato estremecedor.

La mamá de Tini Stoessel reapareció en redes en medio del escándalo familiar (foto de redes)

“A mí me contaron que los abogados de Tini llegaron a encontrar que, cuando el papá de Tini se enfermó, cambió todo. Hoy, si se muere Ale, el 85 por ciento es de Mariana y un 16% de los hijos cuando es Tini la que labura, y ahí es cuando empieza todo el conflicto”, reveló.

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“Cuando Ale estuvo enfermo, que estuvo tan grave, cambió toda la disposición, no sé si de las sociedades, las cuentas. Hoy si le pasa algo a Ale, la dueña del 85 por ciento de todo el dinero familiar es de Mariana, y el 16 es de Tini y de Francisco”, reiteró.

“¿De qué tienen miedo? ¿De que ella tenga las cosas a su nombre? ¿No la creen capaz?”, preguntó Majo Martino. “A ver, no son chorros. Yo creo que creen que son los mejores. ¿Viste es lo que vos te cuentan que para ellos Rodrigo De Paul gasta mucho? Bueno, por ahí para los otros ellos son dos miserables. Uno tiene derecho a vivir y gastar la guita como quiere”, recalcó Yanina.

Tini y Fran Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

“¿Viste que en que las notas, ella decía ‘nunca tuve plata para un peaje, nunca tuve dinero en efectivo’? Y es verdad que tenía una sola tarjeta de crédito, que tenía límite. La controlaban, pero nunca tuvo manejo. Cuando Tini quiso su casa, le compraron un terreno y le construyeron la casa, pero ella no eligió ni el terreno ni la casa”, cerró la conductora.

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