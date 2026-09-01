El conflicto que rodea a Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio de las versiones y cuestionamientos sobre el manejo de la carrera y el dinero de la cantante, Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda un llamativo detalle que no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando Majo Martino reveló qué piensan los padres de Tini sobre Rodrigo De Paul y su manera de manejar el dinero: “Lo que me dicen es que los padres piensan que Rodrigo tiene un manejo del dinero que Tini no tenía. Un manejo libre y con muchos gastos”, explicó.

Tras escucharla, Yanina intervino: “Rodrigo es un tipo que gana fortuna y vive como quiere. Compra su casa, compra su auto y se toma un avión. Tini es una chica que ha ganado cuatro veces más que Rodrigo y no tiene plata para ir al kiosco”, lanzó.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

Pero lo más fuerte llegó después, cuando Yanina contó qué hacía Tini cada vez que tenía que mantener una reunión con sus papás: “Tini le tiene tanto miedo a los padres que cuando se reunía con ellos, llevaba un testigo externo”, aseguró Yanina, sorprendiendo a sus compañeros.

Y explicó el motivo por el que, según su versión, Tini habría tomado esa decisión: “Ella quería que ese testigo, que podía ser el hermano, una amiga o un familiar, sea parte de la reunión para que también escuchen lo que decían los padres”, detalló. Y cerró, contundente: “Porque ella sentía que después, con la culpa, le iban a dar vuelta el discurso”.

Yanina Latorre: “Tini le tiene tanto miedo a los padres que cuando se reunía con ellos, llevaba un testigo externo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE SE HARTÓ DE ALEJANDRO STOESSEL Y MARIANA MUZLERA Y LOS DEJÓ EN EVIDENCIA: “ESTÁN MOSTRANDO LA HILACHA”

El escándalo que rodea a Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de la polémica reacción de la expareja ante la presencia de periodistas en las inmediaciones de la casa del productor.

Luego de que el productor diera que hablar por haberle arrojado piedras desde su vivienda contra una guardia periodística que se encontraba en la vía pública, Mariana también expresó su enojo en redes sociales, donde calificó a los medios de “nefastos”.

La situación generó una fuerte reacción de Yanina Latorre, quien se refirió al episodio y cuestionó sin filtros el accionar de los padres de la cantante: “Podés elegir no hablar, no salir o mandar a uno de tus empleados, pero no podés salir a cag... a piedrazos por la ventana”, disparó Yanina al analizar lo ocurrido, en el programa que conduce en El Observador 107.9.

Foto: Captura de video de X (@@MundoFamososOk)

La conductora también defendió la presencia de los periodistas en la vía pública y marcó la diferencia entre realizar una cobertura periodística y meterse en una propiedad privada: “Uno puede estar parado en la calle, vivimos con libertad de prensa. Tocar el timbre no es invadir la propiedad”, sostuvo.

En medio de su descargo, la conductora aseguró que los padres de Tini históricamente habrían intentado establecer límites sobre lo que se decía públicamente acerca de la cantante: “Los Stoessel tienen esta manera rara, así como defendían a la hija, como que son intocables y te bajaban línea de lo que tenías que decir”, afirmó Yanina.

Foto: Web

La periodista fue todavía más lejos y aseguró que las recientes actitudes públicas de los padres de Tini estarían dejando al descubierto aspectos desconocidos de su personalidad: “Esto que están haciendo los Stoessel los está empezando a graficar”, lanzó.

Yanina Latorre: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”.

Finalmente, Yanina vinculó directamente las polémicas reacciones de Alejandro y Mariana con el conflicto que mantienen actualmente con su hija y lanzó una durísima interpretación sobre el distanciamiento familiar: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”, sentenció.