Alejandro Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena en medio del fuerte conflicto familiar que atraviesa junto a su hija, Tini Stoessel. Luego del tenso episodio que protagonizó con los movileros de Mariana Fabbiani, a quienes les arrojó piedras durante la guardia periodística frente a su casa, el productor habló con Moria Casán.

La conversación se dio en un momento especialmente delicado para la familia Stoessel. Tini pidió una auditoría sobre su patrimonio y sus finanzas luego de comprobar que nada estaba a su nombre, una situación que provocó la ruptura del vínculo profesional con su padre y derivó en una profunda crisis personal entre ambos.

En las últimas horas, Moria Casán reveló detalles de la charla que mantuvo con Alejandro Stoessel y contó cómo atraviesa el productor este difícil momento familiar.

Antes de revelar los textuales de los papás de Tini, Moria anticipó: “Hablé ayer con Alejandro. Lo noté tranquilo, agradecido por el programa. Y Mariana también estaba bien. Ellos van a hacer su descargo importante cuando pase esto”.

Alejandro Stoessel rompió el silencio en pleno escándalo con Tini

QUÉ DIJO ALEJANDRO STOESSEL

“Moria, te agradezco tu confianza. Este no es el momento para que hable, pero cuando decida hacerlo, una de las personas vas a ser vos”, le dijo Alejandro a Moria.

En ese marco, Casán tomó el celular y leyó los mensajes recibidos: “Solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser”.

Y agregó que Alejandro Stoessel sumó el emoji de un corazón roto.