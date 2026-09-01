Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en el programa La Mañana con Moria sobre el escándalo por el patrimonio de la artista y sorprendió con sus declaraciones en las que no dudó en defenderse de las acusaciones en su contra y en contra de Alejandro Stoessel.

“Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones, ami a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño”, dijo la madre de la cantante en diálogo con la One.

Mariana Muzlera habló por primera vez del escándalo con Tini Stoessel (Foto: captura de eltrece).

Luego, Mariana reiteró que no haría nada que perjudicara a alguno de su hijos: “Gracias Moria, por tus palabras hacia nosotros, hoy justo le decía a Luli en tu entrevista con Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos”.

FIRME DEFENSA DE MARIANA MUZLERA A ALEJANDRO STOESSEL, EL PADRE DE SUS HIJOS

En el ida y vuelta con Moria Casa Casán, Mariana Muzlera defendió firmemente a Alejandro Stoessel, de quien Tini desconfía el manejo de su patrimonio tras años de representarla. La mamá de artista negó todo tipo de acusaciones en contra de su exmarido y de ella.

Mariana Muzlera habló por primera vez del escándalo con Tini Stoessel (Foto: captura de eltrece).

“Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí. Gracias, ante tanta mentira y basura tus palabras son un bálsamo”, le dijo Mariana a la conductora del programa de eltrece en medio del escándalo familiar.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.