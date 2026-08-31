Después de que circularan imágenes de Sofía Clerici junto a Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, en un restaurante de Nordelta, la mediática salió a responder las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el músico. A través de sus redes sociales, Clerici fue tajante: “Ya aclaré muchas veces que estoy soltera. Déjenme de inventar novios, porfa”.

“Ya hace unos años que estoy muy enfocada en mí solamente”, afirmó en sus historias de Instagram.

En medio de los rumores, Clerici también habló sobre su embarazo y la decisión de ser madre sola. “Desde que decidí irme a vivir dos meses afuera para hacer mi tratamiento para ser madre ‘sola’, realmente no tengo la cabeza para estar de ‘novia’”, explicó.

Emanuel Noir y Sofía Clerici. Foto: Instagram gossipeame

Qué dijo Sofía Clerici sobre Emanuel Noir de Ke Personajes

“Desde que decidí irme a vivir dos meses afuera para hacer mi tratamiento para ser madre ‘sola’, realmente no tengo la cabeza para estar de ‘novia’”, explicó.

La respuesta de Sofía Clerici sobre Emanuel Noir. Captura: Instagram sofiaclericiok

La respuesta de Sofía Clerici sobre Emanuel Noir. Captura: Instagram sofiaclericiok

Respecto a su vínculo con Emanuel Noir, la mediática fue clara: “Lo conocí, lo admiro por lo profesional que es en su rubro, me encanta cómo canta y es una gran persona”. Sobre las imágenes difundidas, agregó: “Salimos una tarde a merendar y a hablar de la vida, eso es todo, gente”.

Emanuel Noir. Foto: Instagram emanuelnoir

“Yo soy de las mujeres a las que les parece más interesante hablar mucho con alguien y poder tener una buena conversación que fluya, disfrutando una merienda o cena”, expresó.

Qué le contestó Pochi a Sofía Clerici

Según contó Pochi de Gossipeame la salida entre Clerici y Noir ocurrió en mayo y ambos se retiraron por separado del lugar. Además, la panelista destacó que la modelo comenzó a darle “me gusta” a publicaciones del cantante desde fines del año pasado.

La respuesta de Pochi a Sofía Clerici. Captura: Instagram gossipeame

Al ver la respuesta de Clerici, Pochi contestó en su cuenta de Instagram: “Nadie dijo que estuviera de novia con él, solo que en mayo se los vio juntos en Unido de Nordelta y que se fueron en autos separados... Por qué tan larga la explicación de algo que nadie nunca dijo!”.

Sofía Clerici anticipó una entrevista para responder a las versiones

Sofía Clerici. Foto: Instagram sofiaclericiok

En otra de sus historias, Clerici adelantó que próximamente dará una entrevista en la que responderá a todas las preguntas sobre su vida. “En pocos días voy a dar una nota y los pondré al tanto de cosas que quieren saber”, anunció. Y concluyó: “Reitero, si hay algo que tengo es: sinceridad brutal”.