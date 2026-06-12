Emanuel Noir, el cantante y líder de Ke Personajes, encontró en Entre Ríos el refugio perfecto para recargar energías lejos del ritmo frenético de las giras. Mientras la banda sigue conquistando escenarios en distintos países, él eligió volver a sus raíces y apostar por una vida más tranquila en Concepción del Uruguay, la ciudad donde nació.

La residencia que comparte con su familia se convirtió en un espacio pensado para el descanso y la vida familiar. Lejos de apostar por una mansión ostentosa, el artista eligió una propiedad que prioriza la comodidad y la calidez: dos plantas, estética que mezcla lo moderno con lo tradicional y materiales naturales que marcan la identidad del lugar.

El cantante del grupo tropical eligió Concepción del Uruguay para estar en familia, lejos de los escenarios. Por: Instagram

Uno de los rasgos más distintivos de la casa es el protagonismo absoluto de la madera en la decoración interior. Aberturas, revestimientos y numerosos detalles fueron diseñados con este material, generando una atmósfera acogedora que funciona como contraste con la intensidad de los recitales. Los tonos neutros predominan en todos los ambientes y potencian la luz natural que ingresa desde distintos sectores de la vivienda.

EL LIVING CON LOS RECUERDOS DE KE PERSONAJES Y LA COCINA QUE ENAMORA

El living comedor ocupa un lugar central en la propiedad y es uno de los ambientes más representativos para el cantante. Además de ser el punto de encuentro familiar, allí exhibe distintos reconocimientos y objetos vinculados a la historia de Ke Personajes, la banda que se convirtió en uno de los fenómenos musicales tropicales más importantes de los últimos años. La amplitud del espacio permite integrar distintas funciones sin perder la estética equilibrada que define al resto de la casa.

Emanuel Noir con los premios de Ke Personajes. Casa de Emanuel Noir en Entre Ríos, living con reconocimientos de Ke Personajes Por: Instagram

La cocina también se destaca por su diseño luminoso y funcional. Paredes blancas, muebles bajo mesada en madera y vidrio, y una gran entrada de luz natural conforman un ambiente que combina materiales naturales con una propuesta visual moderna. El resultado es un espacio que enamora tanto por su estética como por su practicidad.

EL JARDÍN DE EMANUEL NOIR: NATURALEZA Y TRANQUILIDAD A PLENO

En el exterior, la propiedad cuenta con un amplio jardín parquizado que se convirtió en uno de los rincones favoritos del artista. Macetas con distintas especies, sectores pensados para disfrutar del aire libre y una vegetación exuberante crean un escenario completamente diferente al de los recitales multitudinarios.

El cantante del grupo tropical eligió Concepción del Uruguay para estar en familia, lejos de los escenarios. Por: Instagram

Rodeado de naturaleza y lejos del ruido de las grandes ciudades, este jardín representa el vínculo permanente de Emanuel Noir con sus raíces entrerrianas.

Es ahí donde el cantante de Ke Personajes encuentra el equilibrio entre el éxito artístico y la vida familiar: un refugio verde donde el descanso y la tranquilidad son los verdaderos protagonistas.