Ke Personajes hizo vibrar a miles de personas en Mar del Plata y Pinamar con dos presentaciones. Tras actuar en el Festival de Jesús María, la banda llegó a la Costa Atlántica para anticipar lo que será una ambiciosa gira internacional que incluirá Brasil, Bolivia, España, Chile y México.

Además, el grupo anunció un importante show en el Hipódromo de La Plata el próximo 9 de mayo.

Ke Personajes: shows explosivos en la Costa Atlántica

Ke Personajes

Ke Personajes se presentó en el Bendu Arena de Mar del Plata y en el Pina Music Fest de Pinamar con un show de primer nivel y una lista de canciones que ya son parte de la historia de la cumbia nacional.

Ke Personajes

Temas como “Adiós amor”, “Oye mujer”, “Ya no vuelvas” y “Pobre corazón” desataron la ovación de miles de seguidores que acompañaron cada momento del recital.

Ke Personajes

Ke Personajes en el Hipódromo de La Plata: fecha y entradas

Recientemente, Ke Personajes sorprendió a sus fanáticos al anunciar su regreso a la ciudad de La Plata con un show el 9 de mayo en el Hipódromo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de LivePass, con todos los medios de pago, un beneficio de 4 cuotas sin interés y 25% de reintegro con Banco Provincia.

Gira internacional y festivales de primer nivel

Ke Personajes se prepara para desembarcar en importantes festivales internacionales. Entre ellos, se destaca su participación en Argentina Vibra en Florianópolis (Brasil), donde compartirán un lineup exclusivo de cumbia junto a grandes figuras de la escena argentina.

Luego, la banda será parte del Festival de Viña del Mar, el 25 de febrero en Chile.

La gira continuará en México, con un show propio el 12 de marzo en el Showcenter Complex de Monterrey, y una presentación el 14 de marzo en el prestigioso Vive Latino, en la Ciudad de México, donde compartirán cartel con artistas legendarios de todo el mundo. Finalmente, el 10 de julio, Ke Personajes llegará a España, con un show en el Campo de Fútbol El Paso de Tenerife.

Ke Personajes – Gira 2026