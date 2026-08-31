La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó una ola de reacciones, entre ellas la de la periodista Sofi Martínez, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del capitán y agradecerle por su legado.

A través de sus historias de Instagram, la periodista deportiva compartió la publicación que el propio Messi había subido para anunciar su decisión.

Junto a la imagen, Sofi escribió: “Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos”. Cerró su mensaje con un simple pero contundente: “Gracias, capitán”.

El mensaje de Sofi Martínez a Lionel Messi en Instagram

El mensaje de despedida de Lionel Messi

En su carta, Messi no ocultó el dolor que le provocó tomar la decisión de dejar la Selección. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y dejé todo por esta camiseta”, remarcó el capitán.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección. (Foto: @leomessi)

“Queda poco y se van cerrando etapas. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, confesó el futbolista de 39 años.

El agradecimiento de Messi a los hinchas y su entorno

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas”, expresó.

Lionel Messi con sus padres.

El capitán dedicó un párrafo especial a su familia y a quienes lo acompañaron en el predio de Ezeiza: “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir”.

El legado de Messi y el cierre de una etapa histórica

Lionel Messi. (Foto: @leomessi)

Messi se mostró en paz por lo conseguido con la Selección y destacó el orgullo de haber alcanzado la cima del deporte. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino”, manifestó.

Para cerrar, el rosarino reveló que la carta la escribió el 21 de julio, dos días después de la final, y que la reciente situación con su padre lo convenció aún más de su decisión. Así, bajó el telón a una etapa inolvidable en la historia del fútbol argentino.