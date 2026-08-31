El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro definitivo de la Selección Argentina provocó una enorme repercusión y multiplicó los mensajes de reconocimiento para el capitán campeón del mundo. Sin embargo, entre la emoción que generaron sus palabras, hubo un pequeño detalle de las fotografías que rápidamente despertó la curiosidad de los fanáticos.

Para comunicar su decisión, Messi publicó en sus redes sociales imágenes de las hojas donde escribió a mano su extensa carta de despedida. Allí también podía observarse una particular lapicera dorada, cuyo diseño fue analizado al detalle por los usuarios y dio origen a diferentes interpretaciones.

LA LAPICERA DE LIONEL MESSI QUE GENERÓ TEORÍAS EN LAS REDES

Uno de los primeros elementos que llamó la atención fue el símbolo ubicado en la parte superior de la lapicera. Algunos seguidores consideraron que podría tratarse de un Giratiempo, el famoso objeto de la saga de Harry Potter que permite viajar hacia atrás en el tiempo.

La interpretación no tardó en viralizarse por el contexto en el que apareció: Messi acababa de publicar una despedida cargada de recuerdos sobre su extensa historia con la camiseta argentina.

Además, los fanáticos encontraron otro dato para alimentar la teoría: Antonela Roccuzzo manifestó en diferentes oportunidades su fanatismo por el universo de Harry Potter, por lo que algunos especularon con que la elección de la lapicera podría estar relacionada con ese gusto.

El llamativo detalle en la despedida de Lionel Messi que desató todo tipo de teorías: ¿qué significa?. CRÉDITO: Instagram

LAS OTRAS INTERPRETACIONES SOBRE EL OBJETO QUE UTILIZÓ MESSI

Pero la teoría de Harry Potter no fue la única. Otros usuarios observaron el diseño y aseguraron que en realidad podría tratarse del símbolo del infinito.

Desde esa interpretación, el objeto tendría un fuerte valor simbólico: aunque Messi haya decidido terminar su etapa como futbolista de la Selección Argentina, su vínculo con la camiseta, los títulos obtenidos y su legado permanecerán para siempre.

Una tercera posibilidad llevó directamente a uno de los momentos más importantes de la carrera del rosarino. Algunos seguidores sostuvieron que el diseño podría representar el logo del Mundial de Qatar 2022, competencia en la que Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo tras derrotar a Francia en una inolvidable final.

El llamativo detalle en la despedida de Lionel Messi que desató todo tipo de teorías: ¿qué significa?. CRÉDITO: Instagram

Incluso señalaron la presencia de tres estrellas a cada lado del diseño, un detalle que, según esta teoría, podría hacer referencia a los tres campeonatos mundiales conquistados por la Selección Argentina.