Violeta Urtizberea volvió a hablar con total sinceridad sobre su experiencia como mamá de Lila, la hija que tuvo junto al músico Juan Ingaramo.

Durante una entrevista con Infobae, Urtizberea explicó que, aunque disfrutó del crecimiento de su hija, los primeros tres años fueron los más demandantes.

“Voy a decir algo muy polémico, yo la pasé re bien todo el tiempo con Lila en la crianza, pero si vos me decís, yo te digo ‘dámelo a partir de los 3 años’. Antes de los tres para mí es un laburazo, es no poder pestañear”, aseguró.

VIOLETA URTIZBEREA REVELÓ QUÉ MOMENTO DE LA CRIANZA DE LILA FUE EL MÁS DIFÍCIL

“Mientras es bebé sabés que lo apoyás en un lugar y queda. Lo peor fue cuando empezó a caminar, era la sensación de dejar algo en el horno, estar preguntando todo el tiempo dónde estaba Lila cada 10 segundos. Todo es un peligro y los nenes quieren ponerse en riesgo”, recordó.

Juan Ingaramo, Lila y Violeta Urtizberea. (Foto: @violeurtizberea)

“Está todo el tiempo en riesgo: el enchufe, el horno, la cacerola, el cuchillo. Es un mundo muy riesgoso en el que uno tiene que estar atento”, explicó.

EL CAMBIO QUE VIOLETA URTIZBEREA NOTÓ CUANDO SU HIJA CUMPLIÓ TRES AÑOS

“Mi experiencia es que eso baja un montón a partir de los 3 años porque hay palabra y diálogo. A partir de ahí, para mí, fue una fiesta. Yo ahora tendría 5 más así”, concluyó Violeta Urtizberea.