Daniela Celis no pudo ocultar su emoción al enterarse de que continuará formando parte de “Sex, viví tu experiencia”, el espectáculo de José María Muscari. La influencer estaba convencida de que su última función de agosto marcaría su despedida, pero finalmente le confirmaron que seguirá sobre el escenario durante todos los sábados de septiembre.

A través de sus redes sociales, la ex Gran Hermano compartió la noticia con sus seguidores y apareció visiblemente movilizada. “Paso por acá para darles un mensaje y para compartirles mi alegría y mi experiencia”, comenzó diciendo antes de revelar qué había sucedido.

DANIELA CELIS CONTÓ CÓMO SE ENTERÓ DE QUE CONTINUARÁ EN SEX

La noticia tomó por sorpresa a Daniela porque durante los días anteriores ya había comenzado a procesar el final de su participación en la obra. “Como saben, yo estoy en Sex y ayer fue mi último sábado de agosto que iba a ser. Estuve toda la semana como duelando este fin de proyecto, porque los proyectos se empiezan y terminan. Y ayer me entero de que voy a seguir. No lo puedo creer, les juro”, relató.

Crédito: Instagram

“Perdón, grabo este video muchas veces, pero cada vez que lo hago, lloro”, confesó. Luego agregó: “Me lloré toda la noticia, me lloré todo en casa, sola”.

EL SUEÑO QUE DANIELA CELIS LOGRÓ CUMPLIR CON JOSÉ MARÍA MUSCARI

“Yo a la obra la fui a ver hace cuatro años y cuando la vi dije: ‘Guau, qué locura, quiero ser parte, quiero estar’”, recordó sobre aquel deseo que finalmente consiguió concretar.

“Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón, manden mensajes, toquen puertas, porque nada es imposible”, expresó.

“Recordá que si sos mamá, no dejás de ser mujer, no dejás de ser persona. Cumplí también tus sueños, elegite, somos humanos”.