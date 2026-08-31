El crecimiento profesional de Julieta Poggio después de Gran Hermano también significó un importante cambio en su economía. Con nuevos proyectos, contratos y mayores ingresos, la actriz e influencer decidió apoyarse en sus padres para administrar su dinero, aunque aclaró que está al tanto de cada movimiento.

La conversación surgió en Infama mientras analizaban la participación de los padres en las carreras y finanzas de artistas jóvenes, a raíz de la polémica alrededor de Tini Stoessel y Alejandro Stoessel. Fue entonces cuando Poggio contó cómo funciona su propia organización familiar.

“Yo tengo una SRL con mi mamá. Las dos fuimos, firmamos en cada decisión que hay que tomar. Mi mamá me comunica todo, lo vemos juntas, yo voy y estoy atenta a todo”, explicó.

JULIETA POGGIO CONTÓ POR QUÉ SUS PADRES MANEJAN SUS NÚMEROS

Aunque participa de las decisiones, Julieta reconoció que eligió delegar buena parte de las cuestiones financieras en sus padres debido a la experiencia que tienen y a la confianza que mantiene con ellos.

“Obviamente que mis papás saben mucho más y me cuidan y me aconsejan. Soy chica, prefiero que todo lo que es números lo manejen ellos”, admitió.

La situación económica de Poggio cambió especialmente después de abandonar la casa de Gran Hermano, cuando su popularidad impulsó su carrera y también aparecieron nuevas obligaciones. “Fue después de Gran Hermano que, obviamente, mi economía cambió y tuve que empezar a pagar un montón de cosas que antes no pagaba”, reconoció.

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LA ACLARACIÓN DE JULIETA POGGIO SOBRE SUS CUENTAS

Pese a confiar el manejo cotidiano de sus finanzas a su familia, la actriz remarcó que ninguna operación se realiza sin que ella conozca previamente los detalles.

“La verdad que yo confío plenamente en mis papás, o sea, en mi mamá, que desde chica me cuida, me aconseja y siempre cada movimiento que vamos a hacer me lo avisa y me lo consulta”, sostuvo.

Finalmente, Julieta Poggio aclaró que existe un límite concreto entre su patrimonio y el de sus padres. “Están divididas las cuentas. En eso sí hay una división”, cerró, dejando en claro que, aunque recibe ayuda familiar para administrar sus ingresos, mantiene separadas las finanzas.