Violeta Urtizberea estuvo en el stream Rumis y sorprendió a todos con una insólita anécdota: estuvo de novia con un hombre que hacía pis en botellas.

Con humor y grandes cualidades para contar la historia, la actriz relató: “Tenía un novio que le daba fiaca ir al baño y hacía pis en botellas”.

La reacción generalizada fue con gestos de sorpresa y risas, y la primera consulta no tardó en llegar: “¿Pero en su propia casa o en el auto tenía una botella por si en algún momento…?”.

Violeta Urtizberea trabaja en "El sabor del silencio". (Foto: prensa Flow/Kuarzo)

LA INSÓLITA ANÉCDOTA DE VIOLETA URTIZBEREA

Ante esa última pregunta, la actriz no titubeó y siguió con su mismo tono: “¡No tenía auto! ¿Qué va a tener auto?”.

Violeta Urtizberea en el Alcorta Edition (Foto: Movilpress).

Luego aclaró que este exnovio tenía esa costumbre y no se trataba sólo de situaciones de emergencia en un viaje; incluso, usaba la botella para hacer pis dentro de su casa.