En medio de las repercusiones por los trascendidos de una supuesta reconciliación con Zaira Nara, surgió una versión sobre Facundo Pieres que no tardó en generar polémica en el mundo del espectáculo. Fue el periodista Gustavo Méndez quien, en el ciclo La Mañana con Moria, lanzó una información explosiva sobre el comportamiento del polista tras la ruptura.

“Facundo Pieres estaba tan despechado que, en el momento en que se separa de Zaira, se iba de un boliche de Costanera con la hija de un famoso conductor”, aseguró el panelista. Según detalló, se trata de una joven perteneciente al círculo más exclusivo: “Es una chica de la high, topetitud, me lo van a negar pero lo tengo chequeadísimo”.

Facundo Pieres en Punta del Este (Foto: Grupo Mass).

EL DATO QUE SORPRENDIÓ: DE TEQUILA A UN ENCUENTRO INESPERADO

De acuerdo a la versión que trascendió, el episodio habría ocurrido a la salida de un reconocido boliche de la zona de Costanera, identificado como Tequila. Méndez remarcó que la exposición del lugar hacía inevitable que la situación trascendiera.

“Lo hizo a pesar de saber que los periodistas tenemos fuentes, que hasta el del parking te tira data y que si coinciden afuera te lo cuentan, como ha pasado con Candelaria Tinelli…”, lanzó exponiendo sin filtros el nombre de la hija de Marcelo.

Cande Tinelli (Foto: Movilpress).

LA REACCIÓN SIN FILTROS DE MORIA CASÁN

Ante la información, Moria Casán no dudó en opinar con su estilo directo y filoso: “Se quieren hacer los misteriosos y van a los lugares donde los va a ver todo el mundo, son de una limitación mental… ¿cómo van a ir ahí?”.

Moria Casán impactada con el affaire de Facundo Pieres y Cande Tinelli (Foto: captura de eltrece).

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