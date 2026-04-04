A menudo, Jimena Barón comparte contenido profesional y de compromisos comerciales, pero con la misma frecuencia sube videos de su vida privada.

En el día a día muestra cómo conviven sus hijos Momo y Arturo, al tiempo que expone de qué modo crece el menor de los niños.

Esta vez, Jimena Barón compartió contenido vinculado al chico nacido en junio de 2025: se lo ve jugando con su gato.

EL TIERNO VIDEO DE ARTURO JUGANDO CON SU GATO

En el video que publicó Jimena Barón se aprecia cómo el menor de sus hijos juega con el gatito de la familia.

La ternura se volvió viral en redes sociales por cómo el niño que, sin gatear, ya se pone de pie se vincula con el animal.