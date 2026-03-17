Entre compromisos laborales y proyectos televisivos, Jimena Barón se tomó un momento especial para celebrar uno de los días más importantes del año: el cumpleaños número 11 de su hijo Morrison Osvaldo, conocido cariñosamente como Momo.

A pocos días de comenzar como jurado en el ciclo de Guido Kaczka, la artista compartió con sus seguidores en redes sociales distintos momentos del festejo, que reunió a familiares y amigos en una celebración al aire libre cargada de juegos y diversión.

Jimena Barón se encargó de la organización de la celebración, que fue en un espacio abierto: hubo un toro mecánico y más juegos para los amigos de su hijo.

ASÍ FUE EL CUMPLEAÑOS DE MORRISON OSVALDO

Barón se mostró subida al toro junto a su pareja, Matías Palleiro, en medio de risas y complicidad. La propuesta lúdica fue uno de los grandes entretenimientos de la jornada y estuvo disponible durante toda la fiesta para que los invitados se animaran a probar suerte.

Jimena Barón le festejó el cumpleaños a su hijo Momo: decoración temática, toro mecánico y camiseta de Boca | Créditos: Instagram @jmena

Además del toro mecánico, el festejo contó con juegos inflables donde los niños pudieron divertirse durante toda la tarde. El ambiente distendido y el espacio verde fueron el escenario perfecto para que los chicos disfrutaran junto a sus amigos.

Jimena Barón le festejó el cumpleaños a su hijo Momo: decoración temática, toro mecánico y camiseta de Boca | Créditos: Instagram @jmena

En una de las postales se pudo ver además la torta elegida por el homenajeado, que incluyó un detalle especial: una vela con los colores de Boca Juniors, el equipo del que el adolescente es fanático.

Jimena Barón le festejó el cumpleaños a su hijo Momo: decoración temática, toro mecánico y camiseta de Boca | Créditos: Instagram @jmena

En cuanto al menú, la propuesta fue sencilla y pensada para los más chicos: panchos y hamburguesas, un clásico de los cumpleaños infantiles que no falla.