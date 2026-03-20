Habitualmente, Jimena Barón comparte contenido comercial y profesional, mechado con su día a día.

En esta oportunidad, improvisó un video de un momento random junto con su pareja, Matías Palleiro, y Arturo, el hijo que tienen en común.

En el video, Jimena Barón se lució con la ironía que la caracteriza, dado que sus risas, las imágenes y el texto de la publicación así lo propinaron.

Foto: Instagram (@jmena)

JIMENA BARÓN Y SUS “NOCHES HOT” CON MATÍAS PALLEIRO

En el video se ve a Matías hablando del nuevo líder de Irán y trazando un paralelismo con alguna cuestión de la intimidad familiar.

Fue entonces que la actriz se río en medio del video, con Arturo jugando en la cama, y una irónica frase en la publicación: “Nuestras noches hot”.