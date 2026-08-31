Desde el nacimiento de Dante, Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan una de las etapas más especiales de sus vidas. La pareja, que recibió a su primer hijo en febrero de este año, decidió tomarse un tiempo para disfrutar de la llegada del bebé y aprender juntos a transitar la experiencia de ser padres, dejando momentáneamente en pausa sus exigentes carreras profesionales.

En las últimas horas, la actriz española volvió a abrir una pequeña ventana a su intimidad familiar y compartió con sus seguidores algunas de las postales más tiernas de sus últimos meses.

A través de su cuenta de Instagram, Úrsula publicó un álbum de fotos que tituló “Full time papis”, una frase que resume a la perfección el presente que comparte junto al actor argentino y su pequeño hijo.

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín como "full time papis" (Foto: Instagram @ursulolita)

LOS DÍAS DE ÚRSULA CORBERÓ Y EL CHINO DARÍN COMO “FULL TIME PAPIS”

Entre las imágenes que compartió Úrsula Corberó en su perfil de Instagram, se puede ver a Dante disfrutando de un relajante baño, en una de las postales que despertó ternura entre los seguidores de la pareja.

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín como "full time papis" (Foto: Instagram @ursulolita)

También apareció Úrsula jugando con su bebé en el sillón y compartiendo momentos cotidianos de esta nueva etapa. Pero una de las fotos que más llamó la atención fue la del Chino Darín descansando junto a su hijo.

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín como "full time papis" (Foto: Instagram @ursulolita)

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín como "full time papis" (Foto: Instagram @ursulolita)

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín como "full time papis" (Foto: Instagram @ursulolita)

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín como "full time papis" (Foto: Instagram @ursulolita)