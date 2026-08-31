El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina generó una inmediata catarata de mensajes y homenajes. Entre sus compañeros de la Albiceleste, Enzo Fernández eligió las redes sociales para despedir al capitán con una extensa publicación acompañada por diferentes imágenes de los momentos que compartieron juntos.

El mediocampista recordó especialmente lo que sintió cuando Messi anunció su primera salida de la Selección en 2016. Por entonces, Enzo todavía era un adolescente que soñaba con llegar a Primera y tenía una particular costumbre: hacía cálculos para saber si sus carreras podrían coincidir algún día.

“Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos”, comenzó escribiendo.

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

EL EMOTIVO RECUERDO DE ENZO FERNÁNDEZ SOBRE LIONEL MESSI

Enzo confesó que aquel sueño que parecía lejano terminó superando todas sus expectativas. No solamente consiguió vestir la camiseta argentina junto a Messi, sino que además compartieron concentraciones, vestuario y terminaron levantando juntos la Copa del Mundo.

“Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina. Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar”, expresó.

Luego agregó: “No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos”.

Pero Fernández también destacó la relación que construyó con Messi puertas adentro del seleccionado. Según reveló, llegó al plantel con la ilusión de conocer a su máximo referente y terminó encontrándose con un compañero que rápidamente lo hizo sentir integrado.

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

“Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca”, aseguró.

ENZO FERNÁNDEZ Y SU DOLOR POR EL RETIRO DE MESSI DE LA SELECCIÓN

Sobre el final de su publicación, Enzo reconoció que todavía le resulta difícil imaginar cómo será regresar a una concentración de la Selección y no encontrarse con el histórico número 10 dentro del plantel.

“Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera”, escribió.

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

Finalmente, el campeón del mundo cerró su despedida con unas palabras cargadas de emoción: “Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”.