Luego de que Lionel Messi sacudiera al mundo del fútbol al anunciar su retiro definitivo de la Selección Argentina, las reacciones no tardaron en llegar. Sin embargo, entre los miles de comentarios y muestras de cariño de hinchas, colegas y figuras del deporte, hubo una respuesta que se destacó por sobre el resto: la de su compañera de vida, Antonela Roccuzzo.

La empresaria rosarina eligió la publicación donde el “10” comunicó su histórica decisión para dedicarle unas palabras cargadas de emoción, orgullo y amor incondicional.

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina: el mensaje de Antonela Roccuzzo

“Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”, escribió Antonela en el posteo del capitán de la Selección.

El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras su retiro de la Selección

El mensaje cobra un valor especial al considerar el extenso recorrido de la pareja. Antonela estuvo presente en cada uno de los momentos de la carrera de Messi con la Albiceleste: desde las etapas más duras, marcadas por los cuestionamientos y las finales perdidas, hasta la gloriosa racha que los llevó a la cima del mundo con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina: el mensaje de Antonela Roccuzzo (Foto de Instagram)

Un cierre de etapa acompañado por la familia

En la carta de despedida que publicó Messi, el propio futbolista remarcó el rol fundamental que tuvo su círculo íntimo a lo largo de sus 20 años defendiendo la camiseta nacional.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, expresó el capitán en uno de los pasajes más sentidos de su texto.

El anuncio de Lionel Messi marca el final de una era dorada para el fútbol argentino y mundial. Sin embargo, como bien reflejó el mensaje de Antonela, la tranquilidad de haberlo entregado todo y haber concretado cada uno de los sueños vistiendo la celeste y blanca es el verdadero legado que le queda al astro rosarino.