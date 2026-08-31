Con el anuncio de Lionel Messi de que se retira de la Selección Argentina se termina una era dorada para él, y también para el fútbol mundial.

A modo de resumen de su prolífica historia de amor com la pelota, Leo compartió un video con algunos de sus momentos más felices en jugando al deporte que le dedicó la vida.

“Mi sueño es jugar en la Selección Argentina”, arranca el clip mostrándolo de niño frente a un periodista.

El video con el que Lionel Messi ilustró su paso por la Selección argentina

Como era de esperar, Leo incluyó a Diego Armando Maradona dándole indicaciones en Sudáfrica 2010.

En otro momento, se escucha otro de sus testimonios que suenan a consejo de viejo sabio: “Quiero terminar mi carrera y ganar algo con la Selección Argentina. Sino, haberlo intentado todas las veces posibles. Tropezar, volver a levantarse, intentarlo otra vez y luchar por los sueños. Porque eso es la vida”.

“Quiero terminar mi carrera y ganar algo con la Selección Argentina. Sino, haberlo intentado todas las veces posibles. Tropezar, volver a levantarse, intentarlo otra vez y luchar por los sueños. Porque eso es la vida”. Lionel Messi.

El guiño de Messi a La Sole

Para musicalizarlo eligió Brindis, el tema que Soledad Pastorutti compuso y quedó ligado a la albiceleste como un himno.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección. (Foto: @leomessi)

A pura lágrima, ya sea de felicidad o de tristeza, Lionel Messi recordó la frustraciones de Brasil 2014 y el pasado subcampeonato, para destacar la alegría infinita de Qatar 2022.

En el medio también se mostró festejando goles, abrazando compañeros, alzando la Copa América o la Finalissima.