Sofía Clerici le puso fin al misterio y confirmó en sus redes sociales que está embarazada.

En abril de este año, la modelo había publicado un lujoso cochecito para bebé, pero la confirmación de su embarazo no llegaba y todo quedaba en el marco de la ilusión.

Sofía Clerici mostró el lujoso cochecito Gucci que le compró a su bebé (Instagram)

Sofía Clerici confirmó que está embarazada: “Soy mamá soltera”

El tiempo pasó y Sofía finalmente lo anunció con un video que publicó en Instagram y que Arriba Argentinos replicó en su pantalla.

“Sé que quieren escuchar esto. ¿Me ven más linda? ¿Se imaginan por qué? Se los confirmo: estoy embarazada”, dijo la modelo.

“Llegué hace unos días de Estados Unidos y estoy procesando todo. Voy a elegir una fecha muy especial para mostrar cositas, videos”, agregó.

Luego, Sofía Clerici reveló una decisión personal que tomó respecto de la maternidad: “Soy mamá soltera. Tomé esa decisión. Es muy fuerte. Estoy muy feliz y todavía no caigo”.