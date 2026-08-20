Una verdadera noche de terror vivieron los vecinos de un edificio ubicado sobre avenida Pueyrredón, donde se desató un importante incendio. Entre las personas que tuvieron que ser evacuadas se encontraba Oriana Junco, quien estaba durmiendo cuando comenzó el caos y terminó siendo asistida por los bomberos.

La situación fue contada en LAM, donde mostraron imágenes del operativo y revelaron que el fuego se habría iniciado en uno de los pisos superiores del edificio. Bomberos y personal del SAME trabajaron en el lugar mientras la avenida permaneció cortada durante el operativo.

La propia Oriana habló con el programa y contó en primera persona cómo vivió el momento en el que descubrió que algo grave estaba pasando: “De repente siento un ruido bárbaro en el edificio. Un escándalo total”, relató la artista.

Foto: Captura (América)

Según relató, en un primer momento no entendía qué estaba ocurriendo y llegó a pensar que podía tratarse de un robo: “Puse una mesa contra la puerta porque dije: ‘Me muero. ¿Qué es esto? ¿Están robando?’”, recordó.

Pero poco después descubrió la verdadera dimensión de la situación: “Se estaba incendiando el edificio. Cortaron la luz. Casi me desmayo. Cortaron el gas, la luz y empezaron a golpear las puertas los bomberos”, explicó.

Foto: Captura (América)

Uno de los detalles más insólitos del relato de Oriana llegó cuando contó cómo fue evacuada del edificio: “Me sacaron en pelotas total a la calle porque yo duermo con un camisoncito”.

“Por desgracia hubo víctimas fatales en el piso 12, yo vivo en el segundo”, cerró. Según se explicó en el programa, la artista había alquilado la propiedad a través de una inmobiliaria y anteriormente había denunciado problemas de humedad y dificultades vinculadas con la instalación eléctrica.

Foto: Captura (América)

Foto: Captura (América)

TREMENDA DEFINICIÓN DE ORIANA JUNCO AL HABLAR DE ANÍBAL LOTOCKI: “ES UN PSICÓPATA”

En medio de todas las voces que se alzaron para denunciar a Aníbal Lotocki, el médico señalado como responsable de las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola (entre otras víctimas), Oriana Junco también se hizo escuchar y fue letal al referirse al médico.

“¡Es un psicópata!”, disparó (en septiembre de 2023) sin filtro la artista, en una nota que dio para LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América. Y agregó, visiblemente enojada: “Él te habla, te convence y estás en un baile en el que tenés que bailar, no te queda otra”.

“A Lotocki se le llenaba el consultorio de mujeres de trans y él les daba a pagar en cuotas, les daba facilidad”, cerró la entrevistada, con vehemencia, macarndo su fuerte postura contra Aníbal.