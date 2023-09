En medio de la ola de denuncias de ex pacientes contra Aníbal Lotocki, este martes Oriana Junco se alineó con otras víctimas del médico, y recordó en un móvil de LAM cómo fue su transición con el médico, al que llegó mediante la publicidad que le hacía Pamela Sosa.

Oriana, que la semana pasada hizo un vivo de Instagram para contar su vínculo con Lotocki, reveló que fue el médico el que cumplió su sueño de transicionar. “A mí me convirtió en mujer directamente. Pasé de ser un chico gay a una woman. Me hizo de todo”, explicó.

“Me hizo toda la cara, la espalda, me hizo la coleta de sirena, que es afinarte toda la cintura, achicarte la espalda, los brazos, las piernas, la cola. Yo llegué a Lotocki porque el anterior cirujano me había puesto dos milanesas de soja en los labios”, recordó.

ORIANA JUNCO RECORDÓ CÓMO FUE SU TRANSICIÓN DE LA MANO DE ANÍBAL LOTOCKI

“Vos lo sabés mejor que nadie, Ángel. ¿Te acordás que estabas en BdV (Ciudad Magazine) cuando yo me operé?”, le preguntó Oriana. “Hicimos millones de notas. Me acuerdo que en esa época hicimos tu transición, ibas contando todo lo que te ibas haciendo y estabas feliz porque estabas logrando tu sueño de transicionar”, reconoció el conductor.

“Yo venía de una mala praxis, de un año que me drenaban porque mi cuerpo rechazaba las prótesis, y me curaba mi madre. Yo la había pasado pésimo y después caí encima con este monstruo, le pago una fortuna en dólares para que me haga toda la transición y ahora estoy con psicólogo y psiquiatra”, explicó Junco.

“Desde que llegué de Europa no paro de ver todo esto, y lo de Silvina Luna y Mariano Caprarola me impactó muchísimo porque ya dejó de ser uno o dos granulomas”, dijo Oriana, que se solidarizó con Sandra Domínguez, presente en el estudio.

ORIANA JUNCO, MUY FUERTE CONTRA MARÍA JOSÉ, LA ESPOSA DE ANÍBAL LOTOCKI

En ese punto, Sandra Domínguez recordó cómo María José Favaróin, la esposa de Lotocki no dejaba de decir cosas malas de Junco. “Acá la araña máxima, la peor de lo peor, la siniestra es Majo Favarón. Es una yarará, mala si las hay”, reconoció la Oriana, que contó cómo llegó a Lotocki.

“Llegué por Pamela Sosa porque en ese momento yo era muy conocida, tenía un montón de cirujanos y venía de operarme con un montón (…). Venía con una transición muy fuerte”, contó Oriana, sobre su decisión de ir con Lotocki.

“Cuando veo que llega él con esos cuerpos fabulosos, con Pamela Sosa (…) y que él promocionaba que ella era un desastre antes de dejarla así, me tiré de un avión en paracaídas. Y al toque empezaron los granulomas, pero las cosas se confundieron porque acá sabemos que las chicas trans se operan entre ellas (…) y que tienen un ritmo de vida (sic) de 35 a 40 años por las cosas que se meten en su cuerpo”, explicó Oriana.

