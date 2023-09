En medio del dolor por la muerte de Silvina Luna, Ángel de Brito dio detalles de una extensa y profunda charla que mantuvo con el hermano de la modelo, Ezequiel, quien le reveló cómo fue el momento en el que la joven decidió someterse a una operación estética.

“Ezequiel desconoce quién le recomendó a Aníbal Lotocki (quien había operado a Silvina más de una década atrás y donde comenzaron sus complicaciones de salud). Esa es una de las dudas que tenemos todos, se lo preguntamos a Silvina acá y no lo quiso decir. Dijo que había sido una compañera de trabajo. Ezequiel cree que alguna de sus amigas lo debe saber, pero a esta altura es más anecdótico que otra cosa”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Ezequiel se resistía a que Silvina se haga esa internación y me dijo ‘todo empezó por una foto que salió en una de las revistas más conocidas en donde Silvina se vio y no le gustó’”.

Y continuó: “Silvina se había obsesionado con mejorar esa parte de su cuerpo, que era su cola y no le gustaba, y que había recibido críticas no sabe de quiénes. Ahí, tuvieron una charla, pero me dijo ‘era mi hermana mayor y en un momento hizo lo que quiso y yo la acompañe”.

Por último, el periodista dio detalles del día que la actriz salió de su intervención: “Cuando salió de la operación, no podía moverse. Ezequiel me dijo ‘la tuve que llevar en el auto y ella iba atrás con la cola para arriba por los dolores que tenía. Ahí ya me di cuenta de que algo raro había pasado”.

EL PEDIDO DE SILVINA LUNA SOBRE EL DOCUMENTAL DE SU INTERNACIÓN

En medio del dolor marcado a fuego por la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto, Ángel de Brito mantuvo una profunda charla con el hermano de la modelo, Ezequiel, que dio a conocer al aire en LAM.

“Silvina Luna había pedido en vida que se haga un documental sobre el caso y sobre todo lo que ella tuvo que vivir”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América sobre uno de sus últimos deseos.

“Todo lo que pasó en la clínica está registrado, y todo lo que pasó antes también, por pedido de Silvina. Es más, me contaba Ezequiel que la clínica cuando ella estaba en muy mal estado, ella decía ‘grabá, que quede todo registrado’”.

En cuanto a cómo veía la actriz el deterioro de su cuadro clínico, De Brito reprodujo las palabras de Ezequiel: “Me dijo que, al principio, Silvina no veía ese final pero que después no sabe bien si se dio cuenta del todo, por lo menos no me lo dijo, pero que siempre siguió luchando en las peores condiciones físicas y anímicas porque, obviamente, por momentos se bajoneaba mucho. Pero, frecuentemente, estaba positiva con respecto a salir del hospital”.

“Los médicos, de entrada, le dijeron que había posibilidad de que salga del hospital, pero después se encontraron con que el panorama se iba a complicar. A Ezequiel lo vi muy bien, muy entero y fuerte. Yo creo que esta así porque sabe que le queda toda esta batalla por delante”, cerró el presentador.