Luego de haber dado detalles de la extensa y profunda conversación que mantuvo con el hermano de Silvina Luna, Ezequiel, Ángel de Brito compartió un estremecedor análisis sobre los pacientes que se operaron con Aníbal Lotocki.

“Es un tema que, lamentablemente, con cuatro muertos, recién empieza. No quiero ser cruel, pero van a haber más muertos. Esto es lógico por lo que van contando las víctimas con los problemas de salud que están atravesando”, expresó el conductor de LAM.

Esto se dio después de escuchar a Roberto Casorla, abogado de Raphael Dufort (quien también denunció al doctor por las intervenciones a las que se sometió) hablar de la causa judicial que se lleva adelante: “No recuerdo que un médico tenga tantos procesos y una condena que, si bien no se encuentra firme, la realidad es que es una condena que pesa”, remarcó el letrado.

Y cerró, tajante: “Yo, la semana que viene, estoy metiendo 30 denuncias. Cada vez que escucho a las personas que me llaman, mujeres y del sexo masculino también, es terrible lo que cuentan, los padecimientos que tienen. ¡Es desesperante!”.

EL PEDIDO DE SILVINA LUNA SOBRE EL DOCUMENTAL DE SU INTERNACIÓN

En medio del dolor marcado a fuego por la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto, Ángel de Brito mantuvo una profunda charla con el hermano de la modelo, Ezequiel, que dio a conocer al aire en LAM.

“Silvina Luna había pedido en vida que se haga un documental sobre el caso y sobre todo lo que ella tuvo que vivir”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América sobre uno de sus últimos deseos.

“Todo lo que pasó en la clínica está registrado, y todo lo que pasó antes también, por pedido de Silvina. Es más, me contaba Ezequiel que en la clínica, cuando ella estaba en muy mal estado, ella decía ‘grabá, que quede todo registrado’”, agregó.

En cuanto a cómo veía la actriz el deterioro de su cuadro clínico, De Brito reprodujo las palabras de Ezequiel: “Me dijo que, al principio, Silvina no veía ese final pero que después no sabe bien si se dio cuenta del todo, por lo menos no me lo dijo, pero que siempre siguió luchando en las peores condiciones físicas y anímicas porque, obviamente, por momentos se bajoneaba mucho. Pero, frecuentemente, estaba positiva con respecto a salir del hospital”.