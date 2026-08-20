¡Se picó fuerte! Tamara Paganini y Pincoya protagonizaron un tremendo enfrentamiento en Gran Hermano: Generación Dorada que dejó a todos al borde del infarto, con un ida y vuelta cargadísimo de insultos, acusaciones y provocaciones.

El momento fue registrado y posteriormente compartido en Instagram por la cuenta @mundofamososok, donde rápidamente comenzó a circular el video del inesperado cruce entre las dos figuras del reality de Telefe.

Todo comenzó con una fuerte acusación vinculada a un supuesto escupitajo. Lejos de bajar el tono, las dos mujeres quedaron enfrentadas cara a cara y comenzaron a recriminarse mutuamente lo ocurrido: “Me acabas de escupir”, se la escuchó decir a Pincoya.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@mundofamososok)

Sin embargo, Tamara se defendió: “Vos me escupiste, yo te soplé”. La discusión fue subiendo de temperatura hasta que aparecieron las amenazas de un posible enfrentamiento físico.

“No seas tarad..., Pincoya. Si algo pasa, ¿sabés quién termina en el suelo?“, disparó Paganini. Y la otra jugadora retrucó sacándole los anteojos: ”¡Pegame, dale pegame!“.

En medio del caos, Gran Hermano pidió un poco de calma: “Atención a todos. Les pido, por favor, a alguien que esté un poco más tranquilo, que intente separar esta situación y no se quede mirando para que llegue a un extremo innecesario”, solicitaron.

¡Tremendo!

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@mundofamososok)

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ASÍ FUERON LAS BODAS QUE SE CELEBRARON EN GRAN HERMANO: AMOR, INTERCAMBIO DE ALIANZAS Y LAS DULCES PALABRAS DE ANDREA DEL BOCA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada se vistió de gala para una noche muy especial: se celebraron múltiples bodas dentro del reality de Telefe y Andrea del Boca fue la encargada de oficiar una ceremonia que combinó romance, emoción y mucho humor.

La actriz ingresó para presidir el particular evento y, desde el comienzo, dejó en claro que no se trataba de una boda convencional: “Queridos hermanitos dorados, hoy con mucho orgullo y honor me toca presidir esta hermosa ceremonia. Nos hemos reunido aquí para celebrar el amor, los vínculos y esa extraña magia que solo nos da esta casa”, comenzó diciendo Andrea.

Y rápidamente hizo referencia al particular universo que se genera dentro del programa: “Donde compartir un mate o el baño entre más de 30 personas puede terminar en boda”.

Foto: Captura (Telefe)

Durante la ceremonia, varias duplas fueron protagonistas de este particular ritual. Algunas tienen una historia concreta, otras representan un shippeo entre los participantes y algunas sorprendieron por completo.

Las parejas fueron:

Manuel “Manu” Ibero y Lola Tomaszeuski

Sol Abraham y Cinzia Francischiello

Yanina Zilli y Martín Rodríguez

Brian Sarmiento y Danelik Galazán

Nenu López y Franco Zunino

Lolo Poggio y Nick Sicaro

Luana Fernández y Matías Hanssen

Juanicar y Campanita

Nazareno Pompei y Tamara Paganini

Charlotte Caniggia y Esteban Cola

Luz Tito y Santiago Algorta

Andrea del Boca tomó con humor la particularidad de las parejas y hasta advirtió a quienes pudieran estar arrepintiéndose en ese preciso momento: “Y si alguno tiene dudas, en este momento preciso es el momento de hacerse el distraído, el sordo, correr a la salida o a la puerta giratoria o autofulminarse”, bromeó.

Foto: Captura (Telefe)

Pero, ante la ausencia de objeciones, decidió continuar con la ceremonia: “No, no hay ningún movimiento, no hay objeciones, nada. Entonces continuamos”.

La actriz también destacó la enorme variedad de vínculos que se podían encontrar entre las parejas que estaban a punto de “casarse”: “La verdad es que es notable la variedad de parejas. Hay muchas parejas que vamos a casar esta noche en esta ceremonia. Hay de todo, hay algunas imaginarias, otras son reales, hay platónicas”, expresó.

Y sumó, entre risas: “Otras todavía están tratando de entender qué caraj... hacen acá esta noche”. Sin embargo, para Andrea había algo que todas tenían en común: el cariño: “Pero lo más importante es que se aman”, afirmó.

Foto: Captura (Telefe)

Del Boca también se permitió imaginar un futuro mucho más lejano para algunas de las duplas y dejó una frase que provocó risas entre los presentes: “Otras ya sienten que es una unión inquebrantable y ojalá que así sea y siga siendo. Otras no pasan de un shippeo. Pero hay otras que tienen pinta de un vínculo serio, profundo. Y quién sabe si dentro de unos años no nos dan la sorpresa de entrar en un congelado de la mano presentando a sus futuros bebés”, lanzó. Y siguió, divertida: “No quiero mirar a nadie. Por las dudas”.

Sobre el cierre de su discurso, Andrea del Boca resumió con humor lo que significan este tipo de ceremonias dentro de Gran Hermano y explicó por qué las bodas se convirtieron en una tradición del reality: “Lo cierto es que todas estas bodas ya se convirtieron en un ritual inseparable de este hermoso y maravilloso juego”, sostuvo.

Foto: Captura (Telefe)

Y cerró con una frase que sintetizó a la perfección el espíritu de la noche: “Porque en esta casa y su loca intensidad, si dos personas se miran más de tres segundos seguidos, mejor es que vayan reservando el salón”.

Con la ceremonia encabezada por Andrea del Boca, la casa volvió a convertirse en escenario de una celebración tan insólita como divertida, donde el amor, los vínculos y los clásicos shippeos de Gran Hermano tuvieron su propia noche de gala.

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)