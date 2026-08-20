Wanda Nara volvió a mostrar una parte de su vida que suele mantener lejos de las redes sociales. La conductora compartió un video en sus historias de Instagram en el que dejó ver parte del tratamiento y los controles médicos que realiza desde hace tres años, luego de conocer su diagnóstico de leucemia.

Con una breve pero contundente reflexión, Wanda decidió acompañar las imágenes de una jornada médica y reconoció que no suele compartir demasiado este aspecto de su vida con sus seguidores: “Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”, escribió junto al video.

En la publicación se puede observar a Wanda durante uno de los procedimientos médicos realizados en el marco de su control. La mediática aparece con el brazo extendido y la palma de la mano hacia arriba, mientras una enfermera, utilizando guantes descartables, realiza una extracción de sangre con una jeringa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Sobre la mesa se ven distintos elementos utilizados durante el procedimiento, como tubos de ensayo, algodón y cinta adhesiva para realizar el vendaje posterior.

La publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores, especialmente porque Wanda suele elegir con mucho cuidado qué aspectos de su proceso médico hacer públicos. Esta vez, sin demasiadas explicaciones, permitió ver una escena cotidiana de una lucha que lleva adelante desde hace tres años.

Wanda Nara: “Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”.

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ANA ROSENFELD REVELÓ QUÉ PASÓ EN LA AUDIENCIA ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: QUÉ DIJO SOBRE LA DEUDA DEL FUTBOLISTA

Después de una extensa jornada en Tribunales, Ana Rosenfeld decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido durante la audiencia clave entre las representantes legales de Wanda Nara y Mauro Icardi. En diálogo con Lape Club Social Informativo, la abogada de la empresaria dio detalles del encuentro judicial y respondió, sin vueltas, a las versiones que circularon durante los últimos días.

Durante el móvil con el programa de Sergio Lapegüe por América, Rosenfeld fue contundente al referirse a algunas declaraciones que fueron difundidas públicamente y atribuidas a la defensa del futbolista, encabezada por Elba Marcovecchio: “Fue una audiencia larga, pudimos exponer todas las cosas que se están diciendo en la televisión por la parte del otro lado que no condicen con la verdad. La verdad es la que está en el expediente”, sostuvo la letrada.

Y remarcó que su postura se basa en lo que consta formalmente en la Justicia: “La verdad es la que está en el expediente y es la que bien digo yo cada vez que tengo la oportunidad de aclararlo en los medios”.

Foto: Captura (América)

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvo relacionado con la situación económica de Mauro Icardi y las medidas judiciales que todavía pesan sobre el delantero.

Rosenfeld volvió a sostener que existe una deuda pendiente y aseguró que continúa vigente la prohibición de salida del país: “La verdad es que Mauro no pagó. Hizo un pago, pero sigue habiendo deuda pendiente. Hay prohibición de salida del país, todavía no pusieron destino de a dónde podría firmar Mauro un contrato”, afirmó.

En ese sentido, la abogada de Wanda Nara dejó en claro que cualquier pedido deberá atravesar las instancias judiciales correspondientes y volvió a respaldar sus dichos en las resoluciones del expediente: “Que pida lo que quiera pedir, pero los expedientes traen resultados, que son las sentencias”, lanzó Rosenfeld.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y fue todavía más contundente: “Hasta ahora, la verdad salió escrita en una sentencia. Cuando digo que hay un deudor, prohibición de salida y que no se firmó un pasaporte, es real”.

Otro de los temas que la abogada decidió aclarar fue el vínculo de Mauro Icardi con sus hijas. Ante las versiones que indicaban que las niñas no podían mantener contacto con su padre, Ana fue tajante y negó que exista actualmente un impedimento de comunicación: “No hay impedimento de contacto en la actualidad. Teniendo en cuenta que hay un chat con las nenas que mantienen, eso también lo inventan”, explicó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Luego profundizó sobre esa vía de comunicación entre el futbolista y sus hijas: “Es mentira que las nenas tienen bloqueado al papá, tienen un chat con Icardi, la licenciada Mattera y las chicas. Nosotras somos ajenas a este chat”.

Ana Rosenfeld: “La verdad es que Mauro no pagó. Hizo un pago, pero sigue habiendo deuda pendiente”.

Por último, la abogada confirmó que las partes volverán a encontrarse en Tribunales luego de que se presentara una propuesta con el objetivo de ponerle un punto final al conflicto: “Se fijó una nueva audiencia porque hicimos una propuesta para terminar, de una vez por todas, con todo este conflicto. La nueva audiencia es el próximo lunes”, cerró.