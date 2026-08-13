Nicolás “Tacho” Riera volvió a ser noticia después de contar, en una entrevista, que una ex pareja del ambiente artístico lo hizo bajar de un trabajo.

La confesión generó revuelo inmediato en las redes sociales, donde muchos usuarios volvieron a poner el foco en su pasado sentimental y señalaron a China Suárez como la posible protagonista del episodio.

NICOLÁS RIERA Y LA CONFESIÓN QUE ENCENDIÓ LAS REDES

Durante su paso por el streaming Blender, el actor —hoy en pareja con Thelma Fardín— fue consultado sobre si había vivido una mala experiencia con alguna ex. Sin dudarlo, respondió: “Sí, tuve una mala ex”.

Enseguida aclaró que no iba a revelar su identidad, aunque deslizó que se trata de una persona “conocida por su historia pública”, lo que disparó todo tipo de especulaciones entre los presentes y, después, en las redes.

Nicolás Tacho Riera, hoy en pareja con Thelma Fardín, sorprendió al hablar de una ex que lo habría bajado de un trabajo. El actor reveló que se enteró gracias a su representante.

El actor relató que, con el paso del tiempo, se enteró de que esa ex pareja había intercedido para que no lo convocaran en una producción. Según explicó, la información le llegó a través de su representante de aquel momento, quien fue quien tomó contacto directo con la situación. Riera reconoció que el episodio lo afectó: le resultó especialmente duro saber que alguien había jugado en contra de su carrera de esa manera.

CHINA SUÁREZ, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Ni bien se conocieron sus declaraciones, los usuarios de redes sociales empezaron a repasar la lista de parejas mediáticas que tuvo el actor a lo largo de los años. Dos nombres se repitieron con fuerza: el de la China Suárez y el de la bailarina Silvina Escudero, ambas vinculadas sentimentalmente con Riera en distintos momentos de su carrera.

La China Suárez como "Jaz" y Nicolás Riera como "Tacho" en Casi Ángeles Crédito Web

Mientras algunos usuarios se inclinaron por la hipótesis de Escudero, a raíz de un supuesto conflicto ligado a una convocatoria para el Bailando, otros descartaron directamente a la actriz y sostuvieron que su forma de manejarse en las relaciones suele ser diferente puertas adentro.

Silvina Escudero y Nicolás Riera

Por el momento, ni la China Suárez ni Silvina Escudero se refirieron públicamente a los dichos del actor, por lo que la incógnita sobre la verdadera protagonista de la historia sigue sin resolverse.