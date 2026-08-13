Tras la muerte de Leandro Rud, sus perros quedaron al resguardo de voluntarios y organizaciones que buscan darles una nueva oportunidad. “El tenía siete perros que los amaba con su vida y uno de esos todavía espera tener un dueño, alguien que lo cuide, porque casi todos los otros lograron ser ubicados”, contó Mati Vázquez en el inicio de Puro Show.

“Al que todavía le falta encontrar un hogar es el blanquito, una mascota que necesita otros cuidados porque tiene un problemita”, sumó Pampito por su parte haciendo referencia al caso de Tony, que fue atropellado y rescatado en malas condiciones, que fue adoptado en su momento por el exrepresentante de modelos.

“Como consecuencia del accidente nunca volvió a caminar, tiene discapacidad motriz, osea él no puede caminar pero sí se desplaza con normalidad, y además tiene una incontinencia urinaria, Leandro en su momento le abrió las puertas de su casa”, informaron sobre el canino que se encuentra actualmente en el refugio, Centro de Adopción de Mascotas “Dos Orejas”, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz.

TONY, EL PERRITO RENGO QUE SE ROBA TODAS LAS MIRADAS

Tony es uno de los casos más especiales. Aunque tiene dificultades para caminar, quienes lo conocen aseguran que “él no se da cuenta, vive su vida normal”. “La fuerza que le mete, él se arrastra y manda, es el que manda, tiene una energía tremenda y mucho carácter. Hace lo que quiere, es un payaso”, describieron desde el centro de adopción.

Intentaron ayudarlo con carritos hechos a medida, pero Tony los rechaza: “Se tira del carrito, lo odia. No todos los perros se acostumbran. Él se desplaza así y así es feliz”. Además, es muy sociable y está acostumbrado a convivir con otros perros y personas, lo que facilita su adaptación a un nuevo hogar, incluso si hay chicos en la casa.

CACO Y CHICHA: LOS INSEPARABLES QUE BUSCAN UN HOGAR JUNTOS

Entre los perros que esperan adopción están Caco y Chicha, dos adultos inseparables. “Nos gustaría encontrar un hogar para ellos dos juntos. Son súper hogareños y están acostumbrados a estar con gente y chicos”, explicaron.

Caco y Chicha, los perritos de Leandro Rud que esperan ser adoptados juntos tras su muerte (Foto: Instagram/@zoonosisescobar)

La prioridad es que cada perro encuentre una familia que le brinde el amor y la estabilidad que tuvieron junto a Leandro Rud.

CÓMO HACER PARA ADOPTAR

El proceso de adopción es cuidadoso: “Se pueden comunicar al 11 7608 3176, o a las redes de @zoonosisescobar y @comunidaddosorejas. Hacemos una entrevista, preguntamos sobre el entorno, si hay otros animales, los horarios en los que están en la casa, pedimos un video del lugar. Necesitamos entender quién los pide y ver si el entorno es adecuado para ellos”.

Comunidad Dos Orejas, centro de adopción de mascotas (Foto: Instagram/@comunidaddosorejas).

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