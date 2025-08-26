Leandro Rud compartió un emotivo momento de su viaje a Jerusalén, donde pasó tres días en reflexión y agradecimiento por su salud. “Fui al Muro de los Lamentos a agradecer que estoy limpio, que mi cáncer está en remisión“, expresó.

Apenas llegó a Tel Aviv aprovechó la noche para meterse al mar y nadar, celebrando la vida con un gesto de libertad y conexión.

📺 “La Noche”, el programa de entrevistas de Leandro Rud en Canal 9

Además de su viaje espiritual, Leandro Rud está al frente de “La Noche”, su ciclo de entrevistas que se emite todos los domingos a las 17:30 hs por Canal 9, donde conversa con destacadas personalidades del espectáculo, la política y la cultura.