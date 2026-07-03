Thelma Fardin y Nicolás Riera vivieron una noche a pura buena onda en Rosario. Los actores se reunieron a cenar con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso y el propio Tacho se encargó de inmortalizar el momento en sus redes sociales, donde las cuatro figuras posaron abrazadas y sonrientes en un ambiente moderno y distendido.

“Hermosa cena rosarina”, escribió el actor junto a la foto, etiquetando a los cuatro protagonistas del encuentro. Aunque no trascendieron demasiados detalles sobre la velada, la imagen alcanzó para confirmar la buena relación entre ambas parejas, que ya habían compartido otros momentos juntos con anterioridad.

EL PRESENTE FUTBOLÍSTICO DE ÁNGEL DI MARÍA EN PLENO MUNDIAL 2026

El encuentro llega en un contexto particular para Fideo, quien milita en Rosario Central y no forma parte del plantel que representa a la Argentina en la Copa del Mundo, tras haber cerrado su etapa en la Selección luego de salir campeón de la Copa América 2024.

Mientras el futbolista se enfoca en su presente en el club de sus amores, la Scaloneta se prepara para enfrentar este viernes a Cabo Verde por los octavos de final del certamen.

Thelma Fardin y Nicolás Riera compartieron una cena con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en la ciudad de Rosario. La reunión quedó registrada en una fotografía que compartió el actor en a que aparece junto a su pareja, y el matrimonio del futbolista con su esposa. Por: Instagram

Para Thelma Fardin y Nico Riera, en tanto, este también es un año de fuertes definiciones en el plano personal. En febrero, la actriz se mostró visiblemente emocionada al recorrer los avances de la casa que construyen juntos en Chapadmalal, un proyecto que bautizaron “Proyecto Chapa” y que comparten paso a paso en sus redes. “Una de yo emocionada porque la casa es cada vez más realidad”, escribió entonces, entre lágrimas, al ver que la construcción ya contaba con puertas instaladas.

THELMA FARDIN Y NICO RIERA, ENFOCADOS EN SU PROYECTO DE VIDA JUNTOS

El entusiasmo de la pareja por su futura casa junto al mar y el bosque no es nuevo. Semanas antes de ese video, Fardin había protagonizado un blooper al pisar cemento fresco durante una visita a la obra, un momento que ella misma relató entre risas: “Cómo hacer cagadas en la visita de la obra… no vi que estaba húmedo, me van a matar”.

La emoción de Thelma Fardin en su casa de Chapadmalal

Nico Riera, por su parte, contó que la vivienda —ubicada a pocos kilómetros de Mar del Plata— tendrá varias habitaciones y que la construcción en seco permite acelerar los tiempos de obra. “Le estamos poniendo tanto cariño”, señaló el actor, quien no descarta convertirla en residencia principal de la pareja. El anuncio del proyecto se había dado a conocer en diciembre pasado, con un video cargado de humor donde explicaron que la idea surgió durante una estadía en Mar del Plata: “Venimos construyendo una relinda entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar”.