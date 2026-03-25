Ángel Di María y Jorgelina Cardoso protagonizaron un explosivo cruce en redes sociales que terminó en escándalo. Todo se desató a partir del posteo de Gonzalo Sotelo en X que hacía referencia a un supuesto conflicto en el barrio privado donde vive la familia del futbolista en Funes.

Furia total de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso contra un periodista (captura de Instagram)

Lejos de dejarlo pasar, la esposa del futbolista salió con los tapones de punta y apuntó directamente contra el periodista, que cuenta con menos de 10 mil seguidores. “¿Querés fama, tontito? Te metiste en la boca del lobo, tenés que volver a nacer para ser más inteligente”, lanzó sin filtro Jorgelina en Instagram.

Furia total de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso contra un periodista (captura de Instagram)

Pero la furia de Cardoso no terminó ahí. Redobló la apuesta con más mensajes picantes: “El chico quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele”, escribió, y en medio del enojo tomó una decisión que generó fuerte polémica: filtró el número de celular del influencer.

Ante las críticas por exponer ese dato privado, Cardoso se mantuvo firme y disparó otra frase tajante: “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”.

Del otro lado, y tras recibir una catarata de mensajes en su teléfono, Gonzalo Sotelo reaccionó con preocupación: “Si me pasa algo, hago responsable a la que filtró mi número”, expresó en sus redes.

Furia total de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso contra un periodista (captura de Instagram)

Por su parte, Di María también se sumó al cruce con mensajes contundentes. “Te voy a dar un poco de fama, salame. Qué manera de inventar cosas”, escribió en su cuenta personal.

Y redobló la advertencia: “Si seguís ensuciando mi nombre y el de mi familia, voy a ir a lo judicial”.

Furia total de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso contra un periodista (captura de Instagram)

Cómo terminó el escándalo:

Tras la fuerte exposición, el conflicto encontró un cierre inesperado. Gonzalo Sotelo publicó una historia en Instagram en la que contó que logró dialogar con Jorgelina y se retractó por “no chequear la información dada”.

La esposa de Di María reposteó el mensaje y aceptó las disculpas públicas, bajándole el tono a la polémica. “Cuentas claras conservan la amistad”, cerró Jorgelina, dando por terminado el escándalo.

Furia total de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso contra un periodista (captura de Instagram)

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