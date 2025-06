Los partidos del Mundial de Clubes serán los últimos de Ángel Di María con la camiseta del Benfica. Por este motivo, su familia está en Estados Unidos acompañándolo antes de instalarse definitivamente en Rosario, su ciudad natal.

Jorgelina Cardoso, la esposa del futbolista, habló del debut del equipo frente a Boca Juniors donde Ángel Di María anotó un gol. “Viví el partido como si fuera el primero o como si fuera un Mundial, re nerviosa como siempre”, confesó.

“No me acostumbro. Hace 16 años que estoy con él y desde el primer partido al último me pongo loca como si fueran todas finales”, agregó durante la nota que Nacho Castañares le hizo desde Miami para Telefe.

Ángel Di María en el Mundial de Clubes (Foto: Instagram @angeldimariajm)

JORGELINA CARDOSO OPINÓ SOBRE LOS INSULTOS QUE RECIBIÓ ÁNGEL DI MARÍA

Con respecto a los silbidos que Ángel Di María recibió durante el partido por los hinchas de Boca Juniors, Jorgelina Cardoso opinó: “Se entienden. El hincha argentino es así y yo lo recontra entiendo. Siempre y cuando no se convierta en una falta de respeto. ¡Tampoco lo iban a aplaudir! Me parece bien”.

Sobre los insultos, dijo: “No duelen, es un poco el folclore del fútbol. Me molesta que me puteen a mí. Recién un chico de Boca me gritaba ‘ladrona’, y no sé a qué se refiere... no sé si por el penal. Yo no veo nada, estoy lejos, lo veré después. No es que me acostumbré, porque es feo, pero al folclore sí porque es parte”.

(Captura: Telefe)

Por otro lado, Jorgelina Cardoso contó cuáles son las expectativas que tiene por el Mundial de Clubes. “Nunca se sabe, no hay que subestimar a nadie, no me gusta mufar y llevo el Mundial partido a partido. Hoy empezamos complicados y lo pudimos empatar. Encima con gol de Ángel y de Nico que es gran amigo mío”.

Y por último, se refirió al inminente regreso de la familia a Rosario. “Estoy re feliz, no vemos la hora de estar ahí y que entre al Gigante (de Arroyito) por primera vez, la gente lo va a recibir increíble, así que re ansiosos porque llegue ese día”, afirmó la esposa del futbolista de la Selección Argentina.