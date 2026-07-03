La muerte de Ernestina Pais, ocurrida a los 54 años tras un trágico accidente ferroviario en San Isidro, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. En medio de las muestras de afecto y despedidas, un video realizado con inteligencia artificial comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

El material recrea un supuesto encuentro entre la conductora y Jorge Guinzburg, quien falleció en 2008, en el estudio de Mañanas informales, el ciclo que ambos compartieron durante años en la pantalla de El Trece.

EL VIDEO CON IA QUE SE VOLVIÓ VIRAL

En la secuencia generada con inteligencia artificial, Ernestina aparece frente al clásico escritorio del conductor y le dice: “Ese bigote está igual a como lo recordaba”. Guinzburg, por su parte, le responde: “¿Qué hacés acá tan temprano?”.

Luego, ambos se funden en un abrazo mientras la conductora expresa: “Lo mismo me pregunto, pero qué hermoso volver a verte, Jorge”.

El video fue ampliamente compartido por usuarios que lo interpretaron como un homenaje cargado de emoción para recordar el vínculo que ambos construyeron frente a las cámaras.

Foto: Instagram @ernepais

LA REACCIÓN DE MALENA GUINZBURG

Consultada por LAM, Malena Guinzburg reconoció que el contenido le generó sentimientos encontrados y admitió que le resultó difícil verlo.

"A mí me costó un huev... ver ese video. Me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome: ‘Mirá qué hermoso’. Supongo que lo hicieron con la mejor“, expresó.

La humorista explicó que lo que más la impactó fue el nivel de realismo alcanzado por la inteligencia artificial. "Es muy impresionante porque se ve muy real. Ver a mi viejo hacer algo que no hizo a mí me cuesta mucho“, confesó.

Malena Guinzburg (Foto: Movilpress)

SU POSTURA SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Más allá de comprender que el video fue creado con una intención afectuosa, Malena dejó en claro que este tipo de producciones le generan un profundo conflicto personal.

"No sé si me copa esta nueva tecnología que te permite hacer hablar a muertos. Realmente es muy personal. Mucha gente me dijo que era lo más hermoso que había visto, pero a mí me dio impresión“, concluyó.