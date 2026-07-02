El trágico accidente de tránsito que sufrió Ernestina Pais el viernes por la noche, cuando fue arrollada por un tren cuando cruzó una vía con las barreras bajas en San Isidro, llevó a que José María Muscari deba declarar en la causa por muerte dudosa.

“La veía bien. Es todavía más triste decirlo. Si hay alguien que quería vivir era Ernestina. No era una persona que estaba en una crisis” aseveró el empresario.

Luego, en una conferencia de prensa a la salida del juzgado admitió: “Sí era una persona que estaba en un tratamiento por adicción al alcohol, que la luchaba para siempre”.

Ernestina Pais con el elenco de El Divorcio del Año. (foto Movilpress)

Por qué declaró Muscari por la muerte de Ernestina Pais

El director y guionista de El Divorcio del Año aseguró que su testimonio fue para “corroborar de qué trabajaba, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro”.

“Surgió de mí el deseo de venir porque sé que hubo una intención de no molestar a Benicio (N del R: el hijo de Ernestina) en este momento”, reconoció.

En cuanto a la versión de que Pais habría ignorado la barrera apurada porque llegaba tarde a su trabajo, Muscari se plantó: “Está bueno aclararlo para que no se siga tergiversando algo que no existe”.

“La función era a las 21 y el accidente fue a las 19.30. No estaba llegando tarde, sino más temprano que sus compañeros”, cerró Muscari.