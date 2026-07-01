Tras la muerte de Ernestina Pais en un trágico accidente ferroviario, la Justicia pidió peritar su celular y también citó a algunos testigos para que brinden información sobre las últimas horas de vida de la comunicadora, entre ellos a José María Muscari.

Según informó Rodrigo Alegre en TN Central, la Fiscalía 1 de San Isidro pidió peritar el celular, un IPhone 16 que pertenecía a Pais y que sobrevivió al accidente. En dicho artefacto se encontraron muchas llamadas de Muscari, que era el director de la obra El Divorcio del Año, donde Ernestina se dirigía a trabajar.

Después de la difusión de esta información, José María Muscari compartió un fuerte comunicado en sus redes sociales después de ser convocado a prestar declaración como testigo en la causa.

El comunicado de José María Muscari sobre la trágica muerte de Ernestina Pais (Foto: captura de Instagram/@josemariamuscari).

QUÉ DIJO JOSÉ MARÍA MUSCARI SOBRE LA MUERTE DE ERNESTINA PAIS

"Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro“, comenzó escribiendo José Muscari su cuenta de Instagram.

Luego precisó que el accidente ocurrió a las 19:25 y detalló cómo fue tomando conocimiento de lo sucedido: "A las 20:30, una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado“, relató.

El momento del choque de auto de Ernestina Pais con el Tren de la Costa que provocó su muerte fatal (Foto: captura de TN).

El director también contó que minutos después intentó comunicarse personalmente con la conductora, sin imaginar la gravedad del hecho. “A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono“, expresó.

En el tramo final del comunicado, Muscari explicó que fue el hijo de Ernestina Pais quien confirmó la peor noticia. "Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio“, señaló. Finalmente, el director pidió que no se continúen difundiendo versiones que contradigan esa cronología.

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

"Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación“, concluyó, antes de cerrar el mensaje con un escueto: ”Gracias“.

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