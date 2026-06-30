A cinco días de la muerte de Ernestina Pais en un trágico accidente ferroviario, la Justicia pidió peritar su celular y también citó a algunos testigos para que brinden información sobre las últimas horas de vida de la comunicadora, entre ellos a José María Muscari.

Según informó Rodrigo Alegre en TN Central, la Fiscalía 1 de San Isidro pidió peritar el celular, un IPhone 16 que pertenecía a Pais y que sobrevivió al accidente. En dicho artefacto se encontraron muchas llamadas de Muscari, que era el director de la obra El Divorcio del Año, donde Ernestina se dirigía a trabajar.

José María Muscari, Guillermina Valdés, Rocío Igarzabal, Fabián vena, Ernestina Pais y Juan Palomino. (Foto: @Movilpress)

El periodista especializado en judiciales señaló que, si bien la pericia del accidente la iba a realizar la Policía Científica de San Isidro, esa tarea finalmente le fue asignada a sus pares de San Martín.

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SE SUPO POR QUÉ LA JUSTICIA CITÓ A DECLARAR A JOSÉ MARÍA MUSCARI EN LA CAUSA POR LA MUERTE DE ERNESTINA PAIS

“La Fiscalía también citó como testigo a José María Muscari porque aparece en el teléfono de ella”, agregó Alegre. “Ella estaba yendo a la obra y no llegaba, por eso Muscari empezó a llamar”, explicó el conductor Franco Mercuriali.

“Está citado a declarar el jueves”, aclaró Rodrigo Alegre, y reveló que la Justicia está apurando los resultados de las pericias toxicológicas que se realizaron en el cuerpo de Pais, y que demoran unos quince días. “A veces cuando se juntan las fuerzas se aceleran los trámites”, agregó.

Ernestina Pais y José María Muscari (Fotos: Movilpress)

“En un principio podrían estar ese informe preliminar de la autopsia el día viernes o lunes a más tardar”, cerró Alegre, en referencia al avance de la causa que se abrió para esclarecer en qué condiciones estaba Ernestina cuando el automóvil Honda City que manejaba fue embestido por una formación ferroviaria.

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