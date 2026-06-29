La muerte de Ernestina Pais continúa despertando una profunda conmoción entre quienes compartieron parte de su vida y su carrera. Esta vez fue Claribel Medina quien, visiblemente movilizada, recordó a la conductore en una emotiva entrevista con Puro Show.

Consultada sobre lo que significó Ernestina en su vida, la actriz se sincero en vivo: “Un día muy triste, en una situación, la verdad, que bien triste y bien complicada“, expresó.

Luego explicó por qué no pudo darle el último adiós: "Yo, lamentablemente, no la pude acompañar en el funeral porque estaba en Córdoba, trabajando. Y la noticia la vi cuando estaba yendo hacia Córdoba en micro. Entonces, la verdad que quedé bastante shockeada“.

La casa de Claribel Medina en Palermo. Crédito: INSTAGRAM

Claribel recordó que compartieron una intensa etapa laboral que terminó convirtiéndose en una amistad forjada detrás del escenario: "Trabajamos mucho juntas, muchos años. Compartimos cosas maravillosas. Hicimos El show de la menopausia, hicimos El show de los cuernos y trabajamos tres años sin parar“, rememoró.

Ese tiempo, según explicó, les permitió construir una relación muy profunda: "Las charlas eran muy tranquilas, pero siempre desde un lugar de pasión y siempre a fondo. Nunca eran charlas superficiales, aunque estuviéramos en medio de una carcajada, en medio de una historia de ensayo. Todo con una intensidad enorme, como solía y como vivía Ernestina“, expresó.

El conmovedor gesto de Alejandro Guyot para despedir a Ernestina Pais (Foto Instagram)

La actriz también reflexionó sobre los lazos que se generan entre compañeros de teatro, un espacio donde, aseguró, las relaciones trascienden lo profesional: "En el mundo del teatro, atrás de las bambalinas, atrás de todo eso, se da una familia con una enorme intimidad, que a veces pasamos muchas más horas entre nosotros y entre nosotras que con la familia“, sostuvo.

Y concluyó con una sentida descripción de esa convivencia cotidiana que compartió con Ernestina Pais: "Uno es entonces testigo de cómo se extrañan los hijos, de que no estamos en nuestra casa, nos enteramos también de las dificultades de la familia, de todo. Vamos hablando de todo en el proceso porque lo necesitamos“.

Claribel Medina: “Yo, lamentablemente, no la pude acompañar en el funeral porque estaba en Córdoba, trabajando. Y la noticia la vi cuando estaba yendo hacia Córdoba en micro. Entonces, la verdad que quedé bastante shockeada“.

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LA ANGUSTIA DE MORIA CASÁN AL VER LAS IMÁGENES DEL ÚLTIMO ADIÓS A ERNESTINA PAIS: “DIOS MÍO, QUÉ DOLOR”

El fallecimiento de Ernestina Pais sigue causando un profundo impacto. Esta vez fue Moria Casán quien no pudo ocultar su tristeza al comenzar una nueva emisión de La Mañana con Moria, donde dedicó sentidas palabras a la conductora.

“Estamos atravesados por el dolor. Es una cosa muy fuerte que ha pasado. Se ha despedido de este mundo. Ha partido ya nuestra querida Ernestina Pais“, expresó Moria con la voz cargada de emoción.

Luego, la One le envió un cálido mensaje a los seres queridos de la actriz: "Un beso a toda su familia, a su hermana, a su madre, a su hijo Benicio. Querido Benicio, que tuvo la amabilidad de mandarme un videíto ayer“.

Foto: Captura (eltrece)

En ese momento, Casán recordó el intercambio que tuvo con el joven de 22 años, quien intentaba encontrar consuelo en medio del dolor: "Venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio. Y vos sos de Parque Leloir, que también era el Indio Solari que partió’. Y me dice: ‘Qué año raro este’“.

Conmovida por la actitud de Benicio, Moria agregó: "Bueno, pero recordaba a su madre con alegría y que había estado con cierta alegría. Es cierto, es un chico de 22 años y, bueno, quiero recordar a la madre lo mejor“.

La emoción llegó a su punto máximo cuando en el programa comenzaron a mostrar las imágenes del último adiós a Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita: "Acá estamos viendo imágenes de ayer, cuando todo terminaba. Estaba en la Chacarita, acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano... Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor“, cerró Moria, visiblemente movilizada.