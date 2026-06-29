La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio en un trágico accidente ferroviario, conmovió al mundo del espectáculo. La conductora tenía 54 años y falleció luego de que el vehículo que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Tres días después de la tragedia, Mario Pergolini se refirió por primera vez al fallecimiento de quien fue su sucesora al frente de Caiga Quien Caiga (CQC) y le dedicó unas sentidas palabras durante su programa en Vorterix.

El mensaje de Mario Pergolini tras la muerte de Ernestina Pais

El conductor expresó: “Lo de Ernestina Pais fue un golpe horrendo. Algo muy feo. Era una mujer querida”.

Luego destacó el cariño que despertaba Ernestina incluso en los momentos más difíciles de su vida: “Aun en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentaba que saliera adelante”.

Para cerrar, Pergolini envió un mensaje a su entorno más cercano: “Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo”, concluyó.

Video de Vorterix.

Los rumores de enemistad entre Mario Pergolini y Ernestina Pais

Las declaraciones del conductor volvieron a poner el foco en los rumores que durante años hablaron de una supuesta mala relación entre ambos.

Las versiones comenzaron en 2009, cuando Ernestina Pais fue elegida para reemplazar a Mario Pergolini al frente de CQC, luego de que el histórico conductor decidiera abandonar el ciclo tras 15 años.

En aquel momento, trascendió que a Pergolini no le habría caído bien que una mujer ocupara su lugar. Sin embargo, esa supuesta enemistad nunca fue confirmada por ninguno de los dos.

Por el contrario, Ernestina Pais siempre habló públicamente con admiración sobre Mario Pergolini y destacó la importancia que tuvo para ella llegar a conducir uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.



