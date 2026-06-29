Antes de su trágica muerte, Ernestina Pais siempre habló con naturalidad sobre su vida sentimental. Sin escándalos y con el humor que la caracterizaba, la conductora repasó en distintas entrevistas los romances que marcaron su historia, aunque sostuvo una regla que, según ella misma contaba, casi nunca rompió: evitar las relaciones con figuras del ambiente artístico.

Quiénes fueron las parejas de Ernestina Pais

La relación más importante de su vida fue con el fotógrafo Alejandro Guyot, con quien compartió casi diez años de amor. De esa historia nació en 2004 Benicio Guyot Pais, el único hijo de la periodista.

Pese a la separación, ambos mantuvieron un vínculo cercano por el bienestar de su hijo. Con el paso de los años, Guyot siguió acompañando a Ernestina en distintos momentos personales, consolidando una relación basada en el respeto y la familia.

Alejandro Guyot fue a despedir a Ernestina Pais (Foto Movilpress)

El romance con Franco Aner que duró tres años

Otro de los vínculos más significativos fue con Franco Aner, abogado, profesor de yoga y masajista, a quien conoció de manera casual durante unas vacaciones en La Pedrera, Uruguay.

La diferencia de edad —él tenía 28 años y ella 45 cuando comenzaron la relación— nunca fue un obstáculo. “Nunca había salido con un hombre menor que yo”, confesó en su momento.

La pareja estuvo junta durante tres años, hasta que en 2019 decidieron ponerle punto final a la relación. Ernestina explicó que uno de los motivos tuvo que ver con sus deseos de volver a ser madre, un proyecto que no coincidía con los planes de vida de Aner.

La amistad con Luciano Castro y el rumor que desmintió

Durante mucho tiempo, el nombre de Luciano Castro apareció vinculado sentimentalmente al de Ernestina. Sin embargo, ella siempre aclaró que entre ambos existía una amistad de décadas.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Se conocían desde la juventud y compartieron una relación muy cercana, al punto de que el actor llegó a cuidar a Benicio cuando era pequeño. “Somos como hermanos de la vida”, explicó en una entrevista, descartando cualquier romance.

Joaquín Levinton, el único famoso con el que reconoció haber tenido un romance

A comienzos de 2026, Ernestina sorprendió al admitir que Joaquín Levinton, cantante de Turf, fue el único hombre del espectáculo con quien efectivamente tuvo una historia sentimental.

Joaquín Levinton (Foto: Movilpress)

Ambos se conocen desde hace casi 30 años y, aunque hoy mantienen una amistad, la conductora confirmó que entre ellos existió un romance tiempo atrás.

Los nombres que siempre negó

A lo largo de los años también fue relacionada con Vico D’Alessandro y El Polaco. Sin embargo, Ernestina desmintió ambas versiones.

Sobre Vico aseguró que mantenían una amistad muy especial y un enorme cariño mutuo, mientras que del cantante tropical destacó que solo los unía una relación de confianza nacida durante su paso por ShowMatch.

Con la sinceridad que la caracterizaba, Ernestina Pais siempre eligió hablar de su vida privada sin dramatismos, dejando en claro que, más allá de los rumores, las relaciones que realmente marcaron su historia fueron pocas, pero muy significativas.